PSDB

O partido saiu fortalecido nas últimas eleições municipais no Rio Grande do Norte, elegendo 31 prefeitos, 25 vice-prefeitos e 244 vereadores. Na Assembleia Legislativa conta com cinco deputados, entre os quais o presidente Ezequiel Ferreira de Souza.

LIDERANÇAS

O PSDB apresenta nomes de peso, como o prefeito de Natal Álvaro Dias e o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira. O ministro Rogério Marinho está afastado desde que assumiu o cargo no governo Bolsonaro, mas poderá retornar para ser candidato nas eleições de 2022.

TRANSIÇÃO

Via de regra, os prefeitos eleitos assumem a presidência da comissão de transição. Não se sabe ainda se, em Mossoró, essa posição será assumida por Allyson Bezerra. De qualquer forma, ele anunciou os oitos nomes que comporão essa equipe.

COMPONENTES

A comissão de transição será composta pelo economista Franklin Alves Filgueira, os contadores Claudemberg Emídio Dantas e Ivo Franklin de Moura Bezerra, os advogados Kadson Eduardo de Freitas Alexandre, Paulo Linhares e Raul Nogueira Santos e a servidora pública Luana Lorena de Souza Lima.

CÂMARA

Os atuais vereadores que foram reeleitos desistiram da ideia da aprovação de decreto legislativo impedindo que os novos edis possam concorrer ao cargo de presidente da Câmara Municipal. A ideia, por si só, é um tremendo absurdo.

PRESIDENTE

É correto afirmar que não é o prefeito quem escolhe o presidente da Câmara, mas é certo que tem força nessa definição. A oposição poderá eleger o presidente da Casa e houver um racha na bancada governista. Foi o que aconteceu quando Vicente Rego foi eleito presidente.

CANDIDATOS

O vereador Lawrence Amorim tem se anunciado como sendo o candidato do prefeito eleito, Allyson Bezerra. Seus colegas mantêm silencio estratégico, sem apoio a nomes, mas simplesmente observando o andamento das articulações.

ADESÕES

Ao ligar aos vereadores eleitos, o prefeito Allyson sentiu a firmeza de alguns e a certeza de que, outros, não resistirão ao canto da sereia. Em pouco tempo, contabilizará maioria entre os legisladores municipais.

MOURÃO

O deputado federal General Girão confirmou a presença do vice-presidente da República em Mossoró, no dia 3 de dezembro deste ano. Vem participar do Fórum de Desenvolvimento Econômico e Social do Semiárido, que será realizado nesta cidade.

VACINA

A vacina contra covid-19 que será produzida pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a farmacêutica Astrazeneca e a Universidade de Oxford deve chegar a 30 milhões de brasileiros a mais em 2021, aumentando o total de pessoas alcançadas no país até o fim do ano que vem para cerca de 130 milhões.