CANDIDATURA

Em virtude da intensa mobilização política, o ministro Rogério Marinho vem sendo apontado como provável candidato a governador do Rio Grande do Norte. Rogério desconversa mas vai continuando o trabalho que lhe dá destaque entre os ministros de Bolsonaro.

FÁBIO

Ninguém duvide que o deputado federal e ministro da Telecomunicações, não tenha a mesma ambição de qualquer política. A partir de agora acompanhará o presidente Bolsonaro em suas viagens, ao mesmo tempo em que articula uma possível candidatura ao governo do estado.

ÁLVARO

As últimas pesquisas publicadas no estado, apontam o prefeito de Natal, Álvaro Dias, com a melhor performance para sair candidato ao governo em 2022. Álvaro usa da habilidade e continua nessa luta, mesmo dando a entender que não está preocupado com o assunto.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra não está bem na avaliação popular. Mesmo assim, ainda faltam dois anos para a disputa sucessória, havendo tempo suficiente para recuperação. Vários fatores podem interferir no processo, inclusive a avaliação do presidente da República.

MOSSORÓ

Em Mossoró não existe fato novo em relação à sucessão municipal. A incapacidade da oposição em reunir suas principais lideranças em torno de um nome garante a reeleição da prefeita Rosalba Ciarlini, sem muito esforço.

ISOLAMENTO

Muitos dos que condenam o isolamento social por conta do Covid-19 não querem que seus filhos frequentem as aulas, no retorno das atividades normais nas escolas.

TESTAGEM

O temor aumento depois que, em São Paulo, a prefeitura realizou exames em 6 mil crianças e jovens e o resultado mostrou que mais de 64% das crianças infectadas pela Covid-19 estavam assintomáticas e 15% tiveram contato com o vírus.

RESPONSABILIDADE

No clima político reinante no país, o presidente Bolsonaro tem conseguido convencer muitos dos seus seguidores que os governadores de estado são os responsáveis pela morte, até agora, de mais de 100 mil brasileiros.

INVESTIMENTOS

Enquanto nos Estados Unidos o governo já gastou mais de dois trilhões de reais, no Brasil, o investimento no combate ao Covid-19 chegou a R$ 70 bilhões. O governo federal não tem liberado a totalidade de recursos, que ainda sofrem retenção nos estados e municípios.

AUXÍLIO

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira (18) que a manutenção dos atuais R$ 600 de auxílio emergencial concedido em virtude da pandemia de covid-19 é “muito difícil”.