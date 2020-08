CANDIDATOS

Até o momento, mais de dez nomes são lembrados para a disputa à prefeitura de Mossoró. O mesmo não acontece com os candidatos a vice-prefeito que somente se insinuam para que sejam lembrados pelos partidos. A definição não pode sair enquanto não for definida a própria nominata de candidatos ao executivo.

PESQUISAS

Nos últimos dias Mossoró foi invadida por vários pesquisadores, trabalhando para diferentes grupos, querendo saber a opinião do eleitor em relação às eleições de 2020. Sabe-se que alguns nomes tidos como possíveis candidatos a vice-prefeito não conseguiram resultado satisfatória, levando seus patrocinadores a estado de desânimo total.

UNIÃO

Não apenas em Mossoró, mas na maioria dos municípios, as oposições não conseguem um ponto de união capaz de fortalecer a disputa contra o poder principal. Além de vaidades pessoais, consideram ser necessário o fortalecimento de suas posições para lutar futuras.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides testou positivo para o Covid-19. Comunicou em suas redes sociais: “Pessoal, recebi há pouco o teste que fiz para covid-19 e o resultado foi positivo. Estou com sintomas leves, mas estou bem. Ficarei isolada e precisarei de alguns dias de descanso. Espero estar 100% logo, de volta com toda a disposição para nossas lutas”.

MISSAS

A Diocese de Mossoró comunica aos fiéis que as missas presenciais na Catedral de Santa Luzia serão reiniciadas a partir do próximo domingo (16), com ocupação de 30% dos lugares, obedecendo a ordem de chegada. Recomenda-se que crianças menores de 10 anos e adultos maiores de 60 anos, além dos incluídos no grupo de risco do Covid-19 não compareçam.

NATAL

Na capital do estado, Dom Jaime Vieira celebrará amanhã a primeira missa presencial pós-quarentena. Quem quiser participar deverá fazer inscrições antecipadas para o acesso ao templo religioso. Cada paróquia terá autonomia para decidir sobre as missas que ainda serão mantidas em forma virtual.

PRORROGAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra utilizou-se das redes sociais para comunicar que “com base em parecer do nosso comitê científico, prorrogaremos a suspensão das atividades estudantis em mais 30 dias. “. E, continua “nossos especialistas apontaram que apesar da melhoria no quadro da pandemia no está, não há, neste momento, condições sanitárias favoráveis para o retorno às aulas”.

CLÁUDIA

Enquanto aguarda maiores esclarecimentos sobre sua situação jurídico-eleitoral, a ex-prefeita Cláudia Regina pediu afastamento do cargo de assessora jurídica da Secretaria de Estado da Saúde Pública, Sesap. Com esse afastamento, Cláudia obedece a prazos eleitorais para uma futura possível candidatura a prefeito de Mossoró.

DENÚNCIA

O Ministério Público Federal denunciou dez pessoas investigadas por desvio de mais de R$ 2,5 milhões do Serviço Social da Indústria (Sesi). Entre os denunciados, Robson Braga de Andrade, atual presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

FOTOGRAFIA

A Prefeitura de Mossoró vai realizar entre os dias 19 de agosto e 17 de setembro a Exposição Maratona Fotográfica da Liberdade. A ação acontecerá no Memorial da Resistência de Mossoró das 07h às 17h (sem intervalo de almoço), e contará com o trabalho de 35 fotógrafos entre profissionais e amadores que participaram da Maratona Fotográfica de 2019.

PLANALTO

Na disputa pelo poder junto ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, abre suas baterias contra o ministro Rogério Marinho. Sem citar o nome, Guedes acusa Marinho de ser fura-teto, querendo gastar mais do que convém ao Governo. Marinho tem um poderoso aliado, o ministro Braga Netto, da Casa Civil.

LIDERANÇA

Indicado para liderança do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros começou a fazer mudanças na estrutura da vice-liderança. Defede que os 14 vice-líderes do governo sejam indicados pelos líderes partidários alinhados ao Executivo.