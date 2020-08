PSDB

Aconteceu ontem, 12, a reunião programada pelo PSDB municipal com os candidatos a vereador nas eleições de 2020. Estiveram no encontro a vereadora Sandra Rosado e a ex-deputada Larissa. Os candidatos ouviram esclarecimentos sobre as normas eleitorais, divulgação de candidaturas e início da propaganda eleitoral.

MAJORITÁRIA

O PSDB municipal deixou para um próximo encontro a decisão do partido sobre candidatura à sucessão da prefeita Rosalba Ciarlini, ou seja, o lançamento de candidatura própria, a composição com alguma candidatura ou simplesmente o apoio a algum nome que esteja disputando o cargo.

EZEQUIEL

O próximo encontro do PSDB poderá contar com a presença do presidente do diretório regional, deputado Ezequiel Ferreira de Souza e deputados estaduais filiados à legenda, além de outras lideranças que fazem parte do partido. A orientação nacional é o lançamento de candidatos a prefeito na maioria dos municípios, sobretudo nos de maior número de habitantes.

IFRN

Para o ex-deputado estadual Fernando Mineiro, atualmente secretário do governo Fátima Bezerra, o reitor temporário do Instituto Federal do RN, Josué Moreira errou ao solicitar apoio da polícia civil para conter manifestação de estudantes nas instalações da instituição. O IFRN é um órgão federal e a polícia só poderia intervir com mandado judicial.

GIRÃO

Para apoiar o reitor temporário do IFRN, o deputado federal General Girão encaminhou ofício ao Ministério da Justiça pedindo o envio de tropas federais ao Rio Grande do Norte, para “prover a segurança das instalações do IFRN, em Natal”.

CIDADANIA

O presidente Jair Bolsonaro, brevemente, será cidadão norte-rio-grande. A iniciativa é do deputado estadual Coronel Azevedo que propôs a homenagem ao presidente, “pela contribuição dada ao Rio Grande do norte durante seu mandato, até agora.

MINISTROS

A justifica parlamentar para conceder a cidadania ao presidente Bolsonaro ressalta também a nomeação de dois norte-rio-grandenses, Robson Faria e Rogério Marinho para exercerem cargos de ministros de Estado. “Esta é a primeira vez que dois potiguares participam do alto escalão do Governo Federal”, disse Azevedo.

AULAS VIRTUAIS

Por sua vez, para diminuir a pressão, o reitor pro tempore do IFRN, Josué Moreira, autorizou em caráter excepcional o uso do Ensino Remoto Emergencial em todos os cursos do Instituto, enquanto durar o período de distanciamento social em virtude da pandemia ocasionada pelo Covid-19.

ORÇAMENTO

As universidades poderão ter novos cortes em seus orçamentos no ano de 2021, por conta de redução de cerca de 18,2% no orçamento para despesas discricionários no ano que vem. Isso acontecendo, as instituições de ensino adiantam que será impossível manter suas atividades.

PROFESSOR

O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi contratado pelo Centro Universitário de Brasília, UniCEUB, para ministrar aulas de direito na Instituição. O convite para a função aconteceu poucos meses antes de Moro pedir demissão do ministério, acusando Jair Bolsonaro de tentar interferir no comando da Polícia Federal.