PSDB

O PSDB de Mossoró reúne os candidatos à Câmara Municipal para o primeiro encontro preparatório para as eleições deste ano. Durante o encontro, poderá ainda ser discutido o comportamento do partido em relação à sucessão à prefeitura de Mossoró.

VIOLÊNCIA

Pegou mal para o diretor interino do Instituto Federal do RN (IFRN), Josué Moreira em chamar a polícia para enfrentar estudantes que protestavam, no local, contra sua gestão e em defesa da nomeação do professor José Arnóbio, vitorioso nas eleições para o cargo.

POLÍCIA

O erro de Josué começou ao solicitar a intervenção da polícia estadual em um prédio de ensino federal, mostrando desconhecimento nessa condição. Ao tomar conhecimento, a governadora determinou a retirada imediata da polícia do estado.

INSATISFAÇÃO

A prefeita Rosalba Ciarlini convidou sua bancada na Câmara Municipal para acompanha-la em visita a ruas da cidade que estavam recebendo pavimentação e iluminação com lâmpadas de LED. Para surpresa de Rosalba, somente quatro vereadores antederam ao convite.

EMENDA

No site da prefeitura, a informação que a prefeita Rosalba Ciarlini recebeu a deputada federal Carla Dickson em seu gabinete que veio oficializar a entrega de emenda de sua autoria no valor de 1 milhão de reais para as ações de combate à Covid-19 no município.

EMÍLIO

O vereador Emílio Ferreira, que foi submetido a cateterismo cardíaco após diagnóstico de enfarte do miocárdio, recebeu alta e já se encontra em sua residência. O enfarte foi classificado como de grau leve e Emílio retornará logo às atividades políticas.

DOMADOR

O jornalista Matheus Leitão, da revista Veja, considera o ministro potiguar Fábio faria como o “domador dos Bolsonaros”. Fábio tem sido visto constantemente no Palácio do Planalto para pacificar os familiares mais agitados e depois, nos bastidores, trabalhar para diminuir a tensão.

TESTAGEM

A prefeita de Alexandria determinou a testagem gratuita para Covid-19, nas zonas urbana e rural do município, para quem desejar. Os 12 mil testes adquiridos serão aplicados durante três dias. Alexandria tem 65 casos confirmados da Covid-19, 4 óbitos e nenhum caso suspeito.

TORCIDA

A assessoria política de Bolsonaro torce para o ex-presidente Lula conseguir anular todos os processos na Justiça para poder ser candidato a presidente da República. Somente assim, ele, Bolsonaro, teria condições de reunir apoio suficiente para se reeleger.

KAMALA

Escolhida para concorrer ao cargo de vice-presidente, ao lado de Joe Biden, a senadora Kamala Harris é conhecida no Brasil pelas críticas constantes ao presidente Jair Bolsonaro, por suas políticas para a Amazônia.