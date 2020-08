CASSAÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do deputado Sandro Pimentel, do PSOL. No pouco tempo em que vem exercendo o mandato, Pimentel conquistou a simpatia dos colegas que lamentaram a decisão desfavorável que lhe impigiu o TSE.

VICE

Enquanto a lei eleitoral mantiver a figura do vice o posto continuará a alimentar divergências, ou alianças entre as lideranças políticas. Há vices que, após a eleição, ajudam ao titular. Entretanto, o que só trabalha para atrapalhar o chefe do executivo.

ÁLVARO

Em Natal, a esposa de Carlos Eduardo, Aíla Ramalho, pode ser o ponto de união entre o ex e o atual prefeito, Álvaro Dias, desde que seja indicado candidata a vice ao lado de Álvaro. Por segurança, Carlos Eduardo alimenta o nome do deputado Hermano Morais como candidato.

SUPLENTE

No Senado, o suplente de senador tem papel semelhante ao um cargo de vice, no executivo. No caso de Jean Paul Prates ser eleito prefeito de Natal, ele que era primeiro suplente de Fátima Bezerra, assume o cargo de senador o ex-prefeito Theodorico Bezerra Netto.

CONVENÇÃO

O diretório municipal do PSDB em Mossoró decidiu realizar sua convenção para escolha de candidatos a prefeito e vereadores em assembleia aberta. O local já está escolhido e oferece todas as condições de segurança aos convencionais que comparecerem a esse ato político.

PROGRAMAS

Os candidatos a cargos eletivos em 2020 encerraram, ontem, apresentação de programas de rádio e TV, conforme determina a lei eleitoral. Poderão continuar fazendo comentários e divulgando notícias nas redes sociais.

AREIA BRANCA

A Fundação do Idoso de Areia Branca é referência no estado por não registrar caso da Covid-19 entre institucionalizados, em qualificação feita pela Secretaria de Estado de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social durante a I Semana de Vigilância Socioassistencial do RN.

HORÁRIO

O presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, designou comissão para estudar como será o horário de votação nas próximas eleições. A ideia inicial é aumentar em mais uma hora o tempo de votação, com horário especial para os eleitores que estão no grupo de risco.

LUTO

O presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, que se encontra hospitalizado em Brasília, decretou luto oficial de 3 dias em homenagem aos mais de cem mil mortos pelo Covid-19.

ATENTADO

Ao iniciar mais uma entrevista coletiva, o presidente Donald Trump foi surpreendido com tiroteio fora dos jardins da Casa Branca. O Serviço Secreto Americano agiu com presteza e retirou o presidente do local, em poucos minutos.