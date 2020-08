DIA DOS PAIS

A coluna abre espaço para parabenizar a todos aqueles que são pais. É um dia importante, sobretudo no momento em que as famílias necessitam manter união e firmeza no enfrentamento à ameaça existente do Covid-19 e todas suas consequências.

CANDIDATOS

Em Natal, há cerca de quatorze candidatos a prefeito. Em Mossoró, esse número chega a onze. Na capital, a disputa deverá ser entre Álvaro Dias e o senador Jean Paul Prates. Em Mossoró, a polarização poderá ser entre Rosalba e o deputado Allyson Bezerra.

LASTRO

Nos dois casos, o senador e o deputado não têm nada a perder. Na pior das hipóteses, estarão reforçando seus nomes para disputas pelas reeleições, em 2022. Sendo derrotados, manterão seus cargos até o final dos respectivos mandatos.

EVANGÉLICOS

Como vem acontecendo nos últimos pleitos municipais, lideranças evangélicas reivindicam a participação de um de seus representantes na chapa majoritária. De início, pleiteiam o cargo de vice-prefeito, mas não afastam a possibilidade de disputarem o cargo de prefeito.

CANDIDATOS

Como não haverá coligações para a escolha de candidatos ao mandato de vereador, haverá um número recorde de candidaturas ao cargo, em todo o Brasil. O fim das alianças partidárias nessas eleições obriga cada partido concorrer com candidatos filiados à própria legenda.

REPERCUSSÃO

Quem acompanhou o debate promovido pela Globonews com os ex-ministros da Saúde, Luiz H. Mandetta e Nelson Teich e o infectologista David Uip entendeu a necessidade de continuar redobrando os cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

GERAÇÃO

O Dr. David Uip ressaltou o aspecto emocional trazido pela doença e acredita que a próxima geração ainda sentirá os efeitos, em todos os sentidos, do que está representado o Covid-19.

MINISTÉRIO

Os entrevistados concordaram que o Brasil está falhando no combate ao Covid-19 e usaram uma colocação tipo “o vírus governa o Brasil”. Apesar disso, há mais de três meses o ministério da Saúde está sem titular, sendo administrado por um ministro interino. Inacreditável.

PRONUNCIAMENTOS

Os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal divulgaram notas oficiais sobre o fato de o Brasil haver atingido o triste número de 100.000 mortos pelo Covid. O presidente Bolsonaro preferiu não falar sobre o assunto.