REFORMA

A governadora Fátima está enfrentando movimentos semelhantes ao que liderou quando parlamentar e líder sindical. Nem mesmo seus aliados estão de acordo com a aprovação da reforma da Previdência em votação pelo sistema virtual.

APROVAÇÃO

A maioria dos deputados concorda que essa reforma poderá ser aprovada quando retornarem as votações presenciais na Assembleia. Assim, será possível a participação das entidades de classes e interessados na reforma nos debates que prometem ser bem movimentados

AULAS

A governadora Fátima Bezerra afirmou, ontem, que o retornas das aulas presenciais no Rio Grande do Norte será adiado. O mesmo decidiu o prefeito Álvaro Dias em relação ao retorno da rede pública municipal.

DESAPROVAÇÃO

Nas redes sociais foram veiculadas várias pesquisas sobre o adiamento do retorno às aulas presenciais onde os internautas mostraram maciça desaprovação ao adiamento. O mesmo não acontece em relação às crianças, onde 94% são a favor da permanência delas em casa.

ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa do RN prorrogou a suspensão de suas atividades presenciais até o dia 15 de agosto. Oss deputados seguem trabalhando remotamente por causa da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (29).

MULHERES

A deputada Cristiane Dantas chamou a atenção na sessão remota da Assembleia para a importância das políticas de proteção às mulheres vítimas de violência. O isolamento social, em razão da pandemia, contribuiu para o aumento de casos de agressões e feminicídios.

QUARENTENA

O presidente do STF, Dias Toffoli, sugeriu ao Congresso que aprove lei exigindo que juízes e integrante do Ministério Público só possam disputar uma eleição pelo menos oitos anos depois de deixarem o cargo. O presidente da Câmara Rodrigo Maia prometeu analisar o assunto.

GERALDO

O ex-senador Geraldo Melo aproveitou o período de isolamento do Covid-19 e concluiu “luzes e Sombras do Casarão”. Impresso nos EUA, o livro pode ser adquirido no site da Amazon. Vale a pena!

MUDAR

A luta do Procurador Geral da União, Augusto Ara, para pôr fim ao lavajatismo e preservar a Lava Jato lembra o “O Leopardo”, de Tomasi di Lampedusa, que afirmou: “Algo deve mudar, para que tudo continue como está”.

FILME

“O Leopardo” foi popularizado pelo cineasta italiano Luchino Visconti”, em filme do mesmo nome, com Alain Delon, Burt Lancaster e Claudia Cardinale. O romance é considerado um clássico da literatura política e o filme foi bem recebido pela crítica internacional.

NEGOCIAÇÃO

A Universidade Potiguar, UNP, deverá mudar, mais uma vez, de proprietário. O grupo SER, rede privada de cursos superiores no Norte e Nordeste está fechando essa negociação. Hoje, a UNP tem 875 mil alunos matriculados em suas faculdades.

DEFENESTRAÇÃO

Quando assumiu o ministério da Educação, Abraham Weintraub fez questão de afastar todos os servidores ligados ao governo anterior. O troco veio rápido, por meio de um correligionário bolsonaristas. O novo ministro, Milton Ribeiro, dispensou os nomeados por Weintraub.

CÉDULA

O Banco Central anunciou nesta quarta-feira o lançamento de uma cédula de 200 reais, que terá como personagem o lobo-guará. A previsão é de que a nova nota entre em circulação a partir do fim de agosto, com estimativa de serem