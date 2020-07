LIVE

Dando prosseguimento ao seu programa semanal de Lives, a ex-deputada Larissa Rosado conversou, ontem, com a gestora pública Gabriela Cruz, presidente nacional do Tucanafro, o Secretariado da Militância Negra do PSDB.

ASSEMBLEIA

A reunião de ontem da Assembleia Legislativa, por Deliberação Remota foi bem movimentada. Os deputados criticaram mais uma vez a PEC de Reforma da Previdência Estadual, rebateram acusações da governadora Fátima e pediram mais empenho da governadora como gestora.

JUSTIFICATIVA

O deputado José Dias justificou o posicionamento dos deputados da oposição com relação à aprovação da PEC da Previdência, considerando-a injusta para com os servidores mais simples e aposentados.

MARANHÃO

O deputado Nélter Queiroz apresentou dados relacionados à reforma da Previdência no Maranhão onde, segundo ele, há mais justiça social. Lembrou que o governador Flávio Dino é do PCdoB, portanto, um partido de esquerda.

DISCURSO

O líder do governo, deputado Gustavo Soares, justificou que “existe uma lei obrigando os estados a fazer as suas previdências estaduais e eu não tenho dúvida que a governadora encaminhou o projeto mais sensato, mais equilibrado possível”

RETROVISOR

Com dificuldades em aprovar sua proposta de Reforma da Previdência a governadora Fátima Bezerra apela e acusa o ex-governador Robinson Faria e a prefeita de Mossoró, ex-governadora Rosalba Ciarlini de terem “destruído ainda mais a Previdência do RN”.

RISCO

A governadora Fátima afirmou também que, “caso a reforma da previdência não seja aprovada pela Assembleia Legislativa, o Rio Grande do Norte corre o risco de perder cerca de R$ 150 milhões em convênios federais.

INVESTIMENTO

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mossoró prestou conta à Câmara Municipal, nesta quinta-feira (23), sobre os recursos financeiros investidos na saúde pelo Munícipio, cerca de R$ 130 milhões, no primeiro quadrimestre de 2020.

DETALHAMENTO

A secretária de Saúde, Saudade Azevedo, explicou detalhadamente aos vereadores todas as estratégias, ações e recursos investidos pela Prefeitura, uma das primeiras no Rio Grande do Norte a elaborar seu próprio plano de contingência da Covid-19.

TABAJARA

A demora nas obras de infraestrutura na Reta da Tabajara desafia a paciência de todos que trafegam por esse trecho. O ministério da Economia, leia-se Rogério Marinho, anunciou a liberação de mais R$ 6 milhões para continuidades dessas obras.