TESTES

A Prefeitura de Mossoró, ontem, aplicou 1.586 testes rápidos da COVID-19. Dos testados, foram 128 com IgG positivo E 49 IgM, isto é, pessoas que os exames indicaram que estão com a infecção na fase ativa, 3,08% do total de testados.

CONGESTIONAMENTO

A testagem foi realizada em sistema Drive Thru, na Estação das Artes Eliseu Ventania. Pela grande procura por parte da população as ruas que dão acesso ao local foram interditadas, com grande congestionamento de veículos nas proximidades.

UPA

Os classificados no grupo de risco e não conseguiram realizar o teste, ontem, devem procurar buscar o Centro de Enfrentamento à Covid-19, na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte.

PLANTÃO

Requerimento a deputada estadual Cristiane Dantas (SDD) solicita a ampliação do plantão da Polícia Civil em Natal para casos de violência doméstica contra a mulher, para que passe também a receber vítimas de violência sexual a menores de 18 anos (crianças e adolescentes).

ERRO

O revisor da coluna deixou passar ou cometeu um erro na edição de ontem, ao citar a coluna do jornalista Alex Medeiros por Alex Nascimentos. As desculpas da coluna com a certeza de que o erro não se repetirá.

RECURSOS

A declaração do ministro Gilmar Mendes sobre o ministro da Saúde, general Pazuello, surtiu um efeito imediato. O Ministério havia liberado R$ 11,5 bilhões dos R$ 40 bilhões desse Orçamento para o combate à Covid-19. Com a advertência de Gilmar foram liberados, de imediato, mais R$ 4,977 bilhões.

BERNARDO

O deputado Dr. Bernardo (Avante) apresentou requerimento solicitando análise da viabilidade para distribuição do medicamento Ivermectina em todo o estado, ”a exemplo do que estão fazendo a Unimed NATAL e a Prefeitura de Natal”.

PREVIDÊNCIA

O deputado Souza (PSB), na Assembleia, fez vários esclarecimentos à população sobre pontos da reforma da Previdência Estadual, proposta pela governadora Fátima Bezerra.

MUDANÇA

O deputado Souza até provocou os colegas dizendo que “deputados que não querem votar a reforma, são os mesmos que queriam aprovar a reforma que o governo anterior mandou para a Assembleia”.

GOVERNADORA

A governadora Fátima Bezerra comemorou dados que mostram o Rio Grande do Norte com redução expressiva no número de mortes por Covid-19, obtendo o segundo lugar em todo o país com 45% de redução.