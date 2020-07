LIVE

A vereadora Sandra Rosado surpreendeu-se com o grande número de participantes em live que participou, ontem, com o ex-deputado José Janildo Belmont. Conversaram sobre política em Mossoró e no RN, desde tempos passados, até os dias atuais.

CLÁUDIA

Depois do deputado Allyson Bezerra afirmar que será candidato a prefeito de Mossoró, a ex-prefeita Cláudia Regina admitiu a possibilidade de ser candidata nas eleições deste ano. Tudo vai depender da interpretação da Lei Eleitoral.

MÁGOAS

Quem acreditou que Cláudia poderia ser candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Rosalba Ciarlini sentiu que o projeto é inviável. A ex-prefeita disse que tinha muita mágoa de Rosalba.

CARGO

Na mesma entrevista, Cláudia não esclareceu se será candidata a prefeita, vice-prefeita ou a vereadora na cidade de Mossoró. O leque de possibilidades abre espaço para conversar com outros candidatos.

DESCUIDO

Mesmo com o presidente Bolsonaro testado positivo para Covid-19, o ministro Fábio Farinha postou fotos de audiência onde somente ele aparece sem o uso de máscaras. Não é um bom exemplo para a população que pode julgar que o perigo da doença já passou.

DRIVE

A partir das 8 horas de hoje, na Estação das Artes, a Prefeitura de Mossoró vai realizar o drive thru de testagem da Covid-19. Serão disponibilizados 2 mil testes rápidos que apresentam resultados IgG e IgM.

MORTES

Somente ontem à noite, foram registradas cinco mortes por Covid-19 na UTI do hospital Regional Tarcísio Maia. Entre os óbitos, um adolescente de 17 anos e uma idosa de 80 anos. Os outros três tinham 49, 73 e 75 anos.

ESTADO

O Rio Grande do Norte chegou, ontem, a 40.976 casos da Covid-19 e 1.498 mortes. São 322 novos casos registrados e 25 mortes nas últimas 24 horas. O número de pessoas suspeitas é de 53.872, 63.858 descartados e outras 221 mortes em investigação.

NORDESTE

Região com mais estados no Brasil, o Nordeste enfrentou fase dramática com Fortaleza e Recife com alto número de casos no início da pandemia. Hoje, a média móvel de novas infecções e morte por coronavírus foi estabilizada.

UFRN

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da UFRN regulamentou a retomada das aulas dos cursos de graduação do período letivo 2020.1. Suspenso desde 17 de março em virtude da pandemia da covid-19, o reinício das aulas será 24 de agosto.

JOVEM GUARDA

Em sua coluna de ontem na Tribuna do Norte, o jornalista Alex Nascimento presenteou seus leitores com uma fotografia de Jean Marie Périer com cantores da Jovem Guarda Francesa. Na foto, France Gall, Sylvie Vartan, Ria Bartok, Brigitte Brdot, Francoise Hardy e Chantal Goya