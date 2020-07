LEGISLATIVO

As medidas de isolamento social decorrentes da pandemia de Covid-19 impuseram uma nova realidade ao Poder Legislativo: o parlamento digital. Em todo o mundo, foi preciso mudar radicalmente a forma de encaminhar os debates e votações.

FAKES

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o debate que se iniciou no Senado precisa ser ampliado, para se chegar a um texto que garanta a liberdade dos cidadãos, mas que possibilite a punição dos que usam as ferramentas de forma indevida.

PODER

Em sua live de ontem, o juiz Herval Sampaio, presidente das Associação dos Magistrados do RN, AMARN, declarou que “os legisladores não têm consciência do poder que têm e transferem várias soluções ao Judiciário”.

ECA

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069, de 1990) completou 30 anos, ontem, segunda-feira (13). A lei é considerada um importante marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

MÁSCARAS

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, reuniu-se com empresários para discutir a doação de itens para garantir a segurança e a saúde de mesários e eleitores nas Eleições Municipais 2020, como máscaras, álcool em gel e sabonete líquido.

ELEITORES

O Brasil tem 16.499.493 pessoas filiadas a partidos políticos, sendo 9.015.650 do sexo masculino, 7.476.783 do sexo feminino e 7.060 sem gênero informado. Das 33 legendas registradas no TSE, o MDB é o que tem mais filiados: 2.163.450 pessoas.

VOTANTES

Mais de 140 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de novembro., nos mais de 700 mil os candidatos que disputarão as 5.568 vagas de prefeito e as milhares de cadeiras de vereador no pleito.

ATENDIMENTO

A Prefeitura de Mossoró está implantando a partir de quarta-feira (15) um serviço de atendimento psicológico remoto aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que foram diagnosticados ou que tiveram o novo coronavírus. Atendimento semelhante já vem sendo prestado pela Ufersa.

PREOCUPAÇÃO

Funcionários da Inter TV Cabugi estão preocupados com os boatos sobre demissão em massa na empresa filiada à Rede Globo. Ontem, foram demitidos funcionários e estagiários do setor esportivo da emissora.

SALÁRIOS

A governadora Fátima Bezerra anunciou o início do pagamento salarial dos servidores do mês de julho nesta quarta-feira (15). Receberão os servidores ativos, inativos e pensionistas que recebem até R$ 4 mil (valor bruto) e ainda 30% para quem recebe acima desse valor.