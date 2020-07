PESQUISA

O PSDB nacional realizou pesquisa de opinião em várias cidades brasileiras. Mossoró foi incluída nesse projeto, com resultados já entregues ao partido. Segundo informações, os números foram excepcionais em relação ao partido.

INFORMAÇÕES

A pesquisa encomendada pelos tucanos levantou a opinião dos eleitores em relação aos seus governantes, presidente, governadores e prefeitos, além da perspectiva de nomes para a disputa a uma cadeira nas Câmaras Municipais.

MDB

O Movimento Democrático Brasileiro também quer saber a posição dos seus eleitores no RN. A pesquisa é virtual e quem quiser participar poderá acessar o site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclRsQHwv8AIe2flAaztKrOeq9_ROiIU2fXJMOZE2pQAQ3S6g/viewform

TELEFONEMA

O ex-senador Garibaldi Filho telefonou à ex-deputada Larissa Rosado. Foi um contato para saber notícias sobre a situação da família, em tempo de pandemia pelo novo coronavírus.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra, em entrevista coletiva virtual, informou que o Estado está iniciando um quadro mais favorável em relação ao Covid-19. Mesmo assim, é preciso continuar com as medidas que estão contribuindo para essa melhora.

TRANSMISSIBILIDADE

“Estamos conseguindo manter a redução da taxa transmissibilidade, continuamos abrindo mais leitos e chegando próximo à taxa de ocupação de 80% dos leitos críticos. Também registramos que 3.258 pessoas venceram a Covid”, informou a governadora.

ADUTORA

O deputado Francisco do PT solicitou ao governo do estado a construção de adutora no médio oeste, entre Umari e Campo Grande. Segundo o parlamentar, a construção da barragem vem sendo pleiteada pelas associações dos municípios da região do Médio Oeste há anos.

ATENDIMENTO

O deputado Vivaldo Costa (PSD) solicitou ao Governo do Estado a criação de um serviço virtual de apoio às gestantes e parturientes, com informações sobre pré-natal, puerpério e pós-parto, durante a vigência da calamidade pública em decorrência do novo coronavírus.

NEGOCIAÇÃO

O deputado Gustavo Carvalho (PSDB) sugeriu ao governo do RN negociar novos prazos com o Ministério da Economia para votação da reforma da Previdência. Outros governos já tomaram essa iniciativa.

SANEAMENTO

Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, repassou R$ 382, 8 mil para Mossoró implantar o sistema de esgotamento sanitário nos bairros Belo Horizonte, Lagoa do Mato, Nova Betânia, Redenção, Santo Antônio e Santa Delmira, além dos conjuntos habitacionais Abolição III e IV.

DENOMINAÇÃO

Não foi bem recebida, em Mossoró, a proposta do deputado Nélter Queiroz para mudar o nome da UERN para Universidade Estadual Doutor Raimundo Soares, mesmo reconhecendo haver sido o então prefeito Raimundo Soares quem assinou o ato de fundação da Universidade.

MINISTRO

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ministro da Educação, o evangélico Milton Ribeiro. O novo ministro afirmou que trabalhará “incansavelmente para atender às mais altas expectativas e necessidades do nosso grande país”,