UPA

A UPA-BH, referência em atendimento aos casos de contaminação ao Covid-19, apresenta queda de casos de pacientes contaminados ou com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.

UTIs

Com relação à ocupação de leitos de UTI o número de internações continua elevado, mas grande parte de pacientes é oriunda de outros municípios que são encaminhados à Mossoró por ser polo de referência.

REGISTROS

Apesar dos dados apresentados, a Sesap continua preocupada com o número de casos de Covid confirmados no RN, 37.060, suspeitos 51.252, descartados 58.331 e 1.344 e 1.345 óbitos.

MÁSCARAS

O Governo do Estado está distribuindo 2 milhões máscaras de pano no projeto de combate ao Covid-19. No total, serão entregues 7 milhões de máscaras, o equivalente a duas máscaras para cada cidadão.

MERCADO

A Prefeitura de Mossoró concluiu ontem, quinta-feira (09), a segunda etapa de testagem do novo coronavírus em comerciantes que trabalham no Mercado Público Central, com o objetivo de identificar possíveis casos confirmados da Covid-19.

TESTAGEM

A vereadora Sandra Rosado (PSDB) voltou cobrar mais ações contra a pandemia. Reforçou a necessidade de testagem e de novos leitos hospitalares, no contexto da reabertura da economia.

LDO

A Câmara Municipal de Mossoró concluiu a votação da LDO para 2021. Foi aprovado o Projeto de Lei do Executivo 1.232/2020. A matéria lança bases para o orçamento municipal do próximo ano, que deverá ser votado no mês de dezembro deste ano.

FACEBOOK

O Facebook suspendeu uma rede de contas na rede social que, segundo a empresa, vinha sendo utilizada para espalhar mensagens políticas de desinformação por assessores do presidente Jair Bolsonaro e de dois de seus filhos.

IGREJAS

Os bispos do Rio Grande do Norte determinaram que a reabertura das igrejas acontecerá de forma coerente e em comunhão entre as três dioceses, Natal, Mossoró e Caicó. Os templos continuarão com as portas cerradas durante todo mês de julho.

CORUJA

O deputado Tomba Farias (PSDB) denunciando que a governadora Fátima Bezerra “aproveita a pandemia do Coronavírus para fazer dispensa de licitação e contratar o que chamou de empresas corujas, aquelas que aparecem na calada da noite.”

CLOROQUINA

O presidente Bolsonaro, contaminado pelo Covid-19, faz propaganda da hidroxicloroquina. Entretanto, omite aos brasileiros o fato de fazer vários eletrocardiogramas nas 24 horas. É o privilégio de quem é presidente da República.

VIOLÊNCIA

A Câmara dos Deputados aprovou ontem, quinta-feira (9) o projeto de lei que estabelece medidas excepcionais para garantir às mulheres vítimas de violência o afastamento do agressor durante a pandemia de covid-19.