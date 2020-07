REFORMA

O deputado estadual José Dias considera que a reforma da Previdência dos servidores do RN, da forma como foi apresentada pela governadora Fátima Bezerra penaliza os servidores mais humildes e, por isso, votará contra a PEC encaminhada pelo Poder Executivo.

VOTAÇÃO

Os deputados estaduais concordaram que a votação da PEC da Previdência não pode ser decidida em sessão por videoconferência. O debate da matéria acontecerá quando do retorno das sessões presenciais.

MUDANÇA

Para o deputado Gustavo Carvalho, a governadora Fátima mudou muito. “Um governo vindo de lutas populares, que só fala em debate, agora quer silenciar o debate sobre um tema que precisa ser discutido. É preciso usar tempo regimental para discutirmos nossas ideias”

09

NELTER

O deputado Nélter Queiroz questionou o adiantamento dos 40% relativos ao pagamento do décimo terceiro salário apenas para os servidores ativos da Educação do RN, excluindo os servidores inativos desta pasta e os demais servidores do Executivo,

RECUO

A governadora Fátima Bezerra recuou em relação à abertura da economia tendo em vista que, mesmo com avanços positivos, não foi atingida a redução necessária na ocupação de leitos para 80%.

PREFEITURAS

Os prefeitos de Natal e Mossoró, Álvaro Dias e Rosalba Ciarlini, decidiram por manter o programa de abertura social, acreditando que o atendimento hospitalar em relação às UTIs está sob controle.

ESTATÍSTICA

Até ontem à noite, o RN havia registrado 36.511 casos confirmados de Covid-19, desde o início da pandemia e 1.326 mortes pela doença. Outros 188 óbitos estão sendo investigados para saber se ocorreram ou não por coronavírus.

PRESSÃO

A Confederação Nacional dos Municípios ainda não desistiu de lutar pelo adiamento das eleições atuais para o ano de 2022. Os prefeitos consideram que realizar eleições no formato tradicional, mesmo que só em novembro, é negar que estamos em uma pandemia.

ENEM

O Governo Federal anunciou que o Exame Nacional do Ensino Médico será realizado em janeiro e fevereiro de 2021. As provas escritas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro e as provas do exame na versão digital serão realizadas em 24 e 25 de fevereiro.

MORO

O ex-ministro Sérgio Moro anunciou que desistiu de ingressar na política. Mesmo assim, não deixará de emitir opinião sobre o tema. Assim, declarou que o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula representam “dois extremos a se evitar” no Brasil.