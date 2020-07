LARISSA

Em suas redes sociais, a ex-deputada Larissa Rosado comunicou a realização de reunião virtual com candidatos à Câmara Municipal de Mossoró, reunindo 27 filiados ao PSDB que trabalha para aumentar sua representação na Câmara.

PARTICIPAÇÃO

Como convidado, o publicitário Carlos Gregório falou aos participantes desse encontro sobre o papel das redes sociais na atual campanha e do interesse do partido em orientar os candidatos nesse sentido.

CONTAMINAÇÃO

O presidente Bolsonaro está em isolamento residencial, suspeito de ter contraído o novo coronavírus. Ontem, foi ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde recolheu material para realizar o teste especifico e fez tomografia de pulmão.

DIAGNÓSTICO

É possível que tudo se resuma a uma “gripezinha”, mas a contaminação por Covid-19, pode-se assegurar que o presidente fez de tudo para que fosse atingido. Infelizmente, se for o novo coronavírus, haverá um rastro extenso de contaminação.

EMBAIXADOR

Com os sintomas iniciados na segunda-feira, pode-se dizer que sexta-feira já poderia ser portador do vírus, cujo tempo de incubação pode chegar a 14 dias. Sábado, este participou da comemoração da independência americana, na residência do embaixador, em Brasília.

CONTATOS

Além do embaixador Todd Chapman, abraçou Ernesto Araújo, ficando próximos aos ministros Braga Netto, Fernando Azevedo e Luiz Eduardo Ramos, nenhum deles usando máscara protetora.

EMPRESÁRIOS

Na sexta-feira, Bolsonaro almoçou com nove empresários e CEOs de grandes empresas no Palácio da Alvorada. Entre eles estavam Rubem Ometto (Cosan), Lorival Luz (BRF), Rubem Menin (MRV/CNN Brasil), Luiz Trabucco (Bradesco), Candido Pinheiro (HapVida), Fernando Queiroz (Minerva), Carlos Alberto Oliveira (Caoa), Eugênio Mattar (Localiza) e Fernando Gomes (Embraer). Nas imagens divulgadas, também ninguém aparece de máscara.

LEITOS

A Sesap informou, ontem, 06, que há, pela primeira vez neste período da pandemia do Covid-19, ficou equilibrada a fila de espera com a quantidade de leitos disponíveis, com 20 pacientes aguardando vaga em leitos críticos.

AMBULÂNCIAS

O secretário de Tributação, por sua vez, informou a entrada em operação de cinco novas ambulâncias que irão reduzir o tempo médio de espera para a transferência de pacientes para leitos exclusivos Covid-19.

CURSO

A Liga Contra o Câncer, em Natal, promove curso de atualização para profissionais da área de saúde na atuação durante a pandemia e seus produtos, para profissionais da Secretaria da Saúde Pública no Rio Grande do Norte.