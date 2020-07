VIAGENS

O prefeito de Natal ido mais vezes à Brasília. Acredita que a presença de dois norte-rio-grandenses em ministérios do presidente Bolsonaro aumenta a possibilidade de conseguir recursos que ajudarão sua administração e a cidade que dirige.

OBJETIVOS

Após as audiências, Álvaro declarou que seguia na luta por obras, recursos para a saúde e melhorias para Natal, priorizando a saúde para enfrentar a pandemia e encaminhando projetos importantes para melhorar a qualidade de vida dos natalenses.

TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do RN elegeu os novos dirigentes da Justiça Eleitoral potiguar para o biênio 2020-2022. O Desembargador Gilson Barbosa foi eleito e o Desembargador Claudio Santos vice-presidente e a Corregedor do tribunal.

PRORROGAÇÃO

Para a prefeita Rosalba, teria sido mais seguro para a população, em tempo de pandemia, a prorrogação dos mandatos que o adiamento das eleições. “Haveria um prazo maior para as pessoas tomarem vacina e estarem mais protegidas, a economia começar a se recuperar”

IGREJAS

A prefeita Rosalba Ciarlini discutirá amanhã com líderes de todas as religiões representadas em Mossoro, por videoconferência, um plano de reabertura das Igrejas e templos religiosos na cidade.

EXPOSIÇÃO

Foi aberta ontem, sábado, 4, a 1ª Exposição Agropecuária Virtual do Rio Grande do Norte. que irá até o próximo dia 12. A governadora Fátima Bezerra destacou que o evento é resultado de parceria da Secretaria de Estado da Agricultura com o Sebrae/RN, a Faern e o Senar.

REABERTURA

O Ministério Público DO Rio Grande do Norte, por meio dos três ramos no Estado, divulgou nota onde se posicionou contrário a reabertura da economia do Rio Grande do Norte neste momento, pelo risco graves e irreversíveis danos à população.

ACADEMIAS

As academias estão autorizadas a reabrir a partir de 15 de julho. A portaria governamental autoriza a abertura de academias abertas, sem uso de ar-condicionado, para o dia 15/07.

COVID-19

Três pacientes com Covid-19 morreram, ontem, no Hospital Regional do Seridó. Os pacientes são das cidades de Caicó, Jardim de Piranhas e Florânia. As UTIs continuam sobrecarregadas em todas as regiões do estado.

ÁGUA

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais divulgado esta semana informa que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves atingiu 65,7% de sua capacidade total. No Seridó, o Açude Itans está com 14& de sua capacidade.