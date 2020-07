AVALIAÇÃO

Recente pesquisa da Consult, aplicada em Natal, mostra que a maioria da população desaprova a atuação da governadora Fátima Bezerra (PT) e do presidente Jair Bolsonaro no desempenho durante a pandemia da Covid-19.

APROVAÇÃO

O desempenho do prefeito Álvaro Dias, de acordo com essa pesquisa, tem a aprovação de 58,4% da população. Essa ordem na avaliação se repete quando se analisa o desempenho administrativo dos três: Álvaro tem aprovação de 58,1%, Fátima 24,3% e Bolsonaro 39,1%.

CRÍTICA

A deputada federal Natália Bonavides (PT), voltou a criticar a proposta de reforma da Previdência estadual encaminhada pela governadora Fátima Bezerra. Em sua opinião, Fátima foi além do que seria obrigatório apresentar.

MOBILIDADE

Dos ministros potiguares, Rogério Marinho vem mostrando maior desempenho político que Fábio Faria. Hoje pela manhã viajou com o presidente Bolsonaro à Santa Catarina para visita aos atingidos pelo ciclone.

SANDRA

Em entrevista ao jornalista Saulo Vale, a vereadora Sandra Rosado afirmou discordar do veto da prefeita Rosalba Ciarlini ao projeto que destina 10% dos recursos do Mossoró Cidade Junina, Chuva de Bala no País de Mossoró e Cidadela para os artistas locais.

ELEITORES

No pleito deste ano, quando cerca de 700 mil candidatos concorrerão aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, 140 milhões de eleitores estão aptos a votar. A opinião sobre o adiamento da eleição para o mês de novembro divide as opiniões.

ASSU

O prefeito de Assu, Gustavo Soares, comunicou sua decisão de não disputar a reeleição. Nos dias de isolamento, contaminado pelo Covid-19, Gustavo disse ter refletido e chegado à conclusão que prefere voltar a atuar na medicina que continuar à frente da prefeitura.

JUROS

Em tempos de queda de juros, a Caixa Econômica Federal reduziu a taxa no cheque especial de 2,9% para 1,8% ao mês. Parece inacreditável, mas é a realidade. A diminuição de juros precisa chegar, ainda, aos cartões de crédito.

LEITOS

Na rede hospitalar privada, uma pequena redução na ocupação de leitos de Covid-19. O Sindicato dos Médicos divulga que hoje, sexta-feira (4), UTI Covid, de 20 vagas tem 7 disponíveis e no semi-intensivo Covid, de 27 vagas, 8 estão disponíveis.

AJUDA

Ministério da Saúde envia R$ 13,8 bilhões para todo o país. É o maior valor enviado, de uma só vez, pelo Governo do Brasil para que estados e municípios reforcem o atendimento em saúde à população no combate à Covid-19.

MISSA

Hoje, às 11 horas, será celebrada na Catedral Metropolitana de Natal, missa em homenagem às mais de mil vítimas da covid-19, no RN. A “Missa da Saudade” celebrada com as portas fechadas e transmitida pelo perfil ‘Paróquia da Catedral de Natal’ no Facebook, Instagram e Youtube.

JUSTIÇA

Em meio a um plano de contingenciamento que prevê suspensão de concursos e nomeações, o Tribunal de Justiça de São Paulo aposentou uma magistrada apenas um dia após ela ter sido promovida a desembargadora, função que ganha o salário DE r$ 35.462,22.