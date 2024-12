“Nota Mossoró”: Prefeitura realiza solenidade de entrega de prêmios nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal da Fazenda divulgou os ganhadores do sexto e último sorteio de 2024 do programa “Nota Mossoró”. Os nomes foram publicados na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial de Mossoró (DOM). A entrega da premiação ocorrerá nesta quarta-feira (18), a partir das 19 horas, na Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania, dentro do projeto “Estação Natal”.

Os prêmios variam de R$ 10 mil a R$ 3,5 mil. O programa, criado em 2023, incentiva à emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) e distribui R$ 25 mil em prêmios a cada sorteio. A cada R$ 30 contratados, o participante ganha um cupom e concorre aos prêmios.

Para participar do programa, os cidadãos devem se inscrever apenas uma vez no site nota.mossoro.rn.gov.br e, ao realizar a contratação de serviços na cidade, tais como: consultas e exames médicos, salão de beleza, reparo de veículos, escolas, pet shop, entre outros, deve pedir a inclusão do CPF na nota fiscal de serviços emitida.

Mossoró é a primeira cidade do Rio Grande do Norte a ter um programa de incentivo à emissão de nota fiscal com premiação aos consumidores.

CALENDÁRIO 2025

A Secretaria da Fazenda também tornou público o calendário dos sorteios do “Nota Mossoró” para o exercício 2025. Os valores dos prêmios continuam os mesmos.

O primeiro sorteio de 2025 ocorrerá em 29 de janeiro. Já o segundo está marcado para 26 de março. O terceiro em 28 de maio, o quarto em 30 de julho, o quinto em 24 de setembro e, por fim, o último em 26 de novembro.

CUPONS CONTEMPLADOS NO SORTEIO REALIZADO EM 27 DE NOVEMBRO

1º PRÊMIO

Valor: R$ 10 mil

Sorteado: Paulo Sérgio Melo Freitas

2º PRÊMIO

Valor: R$ 5 mil

Sorteado: Katyane Costa Farias

3º PRÊMIO

Valor: R$ 3,5 mil

Sorteado: Michael Dutra Brandão

4º PRÊMIO

Valor: R$ 3,5 mil

Sorteado: Raphael Valério Fausto de Medeiros

5º PRÊMIO

Valor: R$ 3,5 mil

Sorteado: Jouse Costa Evangelista Fernandes