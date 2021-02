NOSSOS POETAS – Robson Renato

Robson Renato Sales do Nascimento nasceu na cidade de Pau dos Ferros no dia 13 de setembro de 1988. Filho de Francisco Cabral e Maria Vera Lúcia, cresceu cercado pelas influências poéticas, principalmente da literatura de cordel e das cantorias de viola que sempre frequentava ao lado dos pais.

Aos 11 anos de idade elaborou a sua primeira construção poética quando estudava na Escola Estadual Tarcísio Maia, encorajado pela professora Ceição Bessa. Continuou caminhando nas veredas da poesia durante a adolescência mas só publicou o seu primeiro Cordel aos 25 anos, período em que cursava Geografia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Hoje, aos 32 anos, é poeta cordelista, sonetista, trovador, declamador e possui diversas obras literárias. São de sua autoria 27 Folhetos de cordel e lançou 3 livros: “Boca de Noite” (2017), Pau-ferrense Agalopado” (2019) e “Conte Comigo” (2020). Ainda no primeiro semestre de 2021 serão lançados mais dois livros do poeta, o “João, lave as mãos” e o livro “Flor”, uma produção independente. Apresenta semanalmente o quadro “A voz da poesia” na Rádio Cultura do Oeste e o quadro “Café com Verso” na TV Cidade Oeste.

Robson Renato é casado com Edna Gomes e tem dois filhos, Ingrid Natália de 10 anos, que também é poetisa e declamadora, e João Miguel de 4 anos. O poeta também trabalha com a realização de oficinas de Literatura de Cordel, palestras e recitais.

Redes sociais:

Instagram @poetarobsonrenato

Facebook

Robson Renato

YouTube

Poeta Robson Renato

Afeto Milenar

Conhecemo-nos ébrios num banquete

Quando fostes servir no meu divã,

Colhi flores e fiz um ramalhete

Conquistando uma simples tecelã.

Fiz defesa na torre de albarrã

Que adornava o seu belo palacete,

Jejuamos no mês do Ramadã,

Reneguei nosso amor pra ser cadete.

Nos casamos três séculos atrás,

Falecemos nas câmaras de gás

e outra vez renegamos dilações.

Almas gêmeas de afeto milenar,

Nesse amor que consegue transmutar

As essências de mil encarnações.

Quem disser que o Nordeste é sem cultura

Não conhece a cultura nordestina!

Quem nasceu no Nordeste brasileiro

Reconhece a riqueza dessa gente

Berço puro dos versos de repente

Encantados por Pinto do Monteiro.

No balanço de Jackson do pandeiro,

Que cantou como um galo de Campina,

No Cordel onde o Cordelista ensina

A fazer poesia plena e pura.

Quem disser que o Nordeste é sem cultura

Não conhece a cultura nordestina.

Sou da terra do escravo Fabião

Que do som da rabeca fez valia

E quebrou através da poesia

As correntes da própria escravidão.

Conterrâneo do eterno Gonzagão,

Danço xote, xaxado e concertina,

Sinto o brilho enfeitar minha retina

Exaltando da forma mais segura.

Quem disser que o Nordeste é sem cultura

Não conhece a cultura nordestina.

O Nordeste é gigante e pluralista,

Boi bumbá nos lençóis do Maranhão,

Os caboclos nas festas do sertão,

As carrancas beijando os pés da pista.

Vitalino no barro, grande artista,

Fez seus traços na perfeição divina,

Tem axé pelos trios da Barra Ondina,

Em Recife tem frevo com fartura.

Quem disser que o Nordeste é sem cultura

Não conhece a cultura nordestina.

Aqui temos bastante identidade

Sem buscar por cultura donatária

Somos grandes também na culinária

Pois aqui temperamos de verdade.

Nordestino defende a liberdade

Mas por outra cultura não se inclina,

Somos fortes e a nossa força ensina

Que o respeito provém dessa postura.

Quem disser que o Nordeste é sem cultura

Não conhece a cultura nordestina.

O SEGREDO DO BORNÓ DE CHICO DE DONA NIRA

Andava pelo Sertão

Um senhor muito contente

Riscando a face do chão

Num camelo de corrente.

Muito esperto e corajoso

De coração caridoso

E um sorriso encantador,

Pedalava todo dia

Nas trilhas da poesia

Compondo versos de amor.

Falava do mel da flor

Da brisa da noite fria,

Do carão e do condor,

Da cobra engolindo a jia…

Nos olhos da liberdade

Fotografando a verdade

Nos cenários da beleza,

Guardava todas imagens

Pra fazer novas viagens

Versando a mãe natureza.

Quando a noite deletava

Os raios da luz do sol

E a pasta do breu pintava

O tecido do arrebol,

Esse nobre cordelista

Deixava a brita da pista

À procura de um abrigo,

E a cada nova paragem

Colocava na bagagem

O abraço de um novo amigo.

Um bornó que transportava

Transpassado no seu peito

De longe se destacava

Colorido e tão bem feito.

Nem a mais bonita renda

Ou recorte de fazenda

Disputava com seu brilho,

E Chico de Dona Nira

Laçado por sua embira

Carregava-o como um filho.

O bornó fazia parte

Das feições dessa figura,

Que mascava o pão da arte

E mastigava cultura.

Mas no vão dos deletérios

Surgiram muitos mistérios

Por onde Chico passava,

Pois todo mundo pedia

Mas Francisco nunca abria

O bornó que carregava.

Alguns diziam com medo

Que Chico levava um carma

Ou que seu grande segredo

Na verdade era uma arma.

Disseram que era um feitiço

Que o bornó era um caniço

Costurado no seu couro,

E o “véi” Mané Cavalcante

Espalhou que o viajante

Levava um pote de ouro.

Mas ninguém sabia ao certo

Os segredos do bornó,

E Francisco, muito esperto

Não dava ponto sem nó.

O bornó nunca largava

Nem quando se agasalhava

Em qualquer pé de parede,

E usava seu companheiro

Como um simples travesseiro

No chão, na cama ou na rede.

Mas um dia de passagem

Nas terras de Pau dos Ferros,

Onde a forma da coragem

Produz no seu povo, aferros.

Francisco de Dona Nira

Aprumou a sua mira

Pra casa de um vate grato,

Que nos campos da cultura

Plantou sua assinatura

Como Robson Renato.

Esperou que o véu da noite

Ofuscasse a claridade

E nos braços da pernoite

Deu voz para a liberdade.

Chamou Robson, Miguel,

Natália trouxe um cordel

E os quatro com harmonia,

Vararam a madrugada

Daquela noite estrelada

Recitando poesia.

Era Chico declamando

E o bornó do mesmo jeito

Vez por outra, já chorando

Aperrava-o contra o peito,

Com dores nas expressões

E flores nas emoções

Notava-se que a saudade,

Forjava cada delírio

Daquele triste martírio

De dor e fidelidade.

Derrepente, sem censura,

Uma pergunta surgiu

Daquela boquinha pura

Que ao mestre se dirigiu,

Pois João Miguel, desde cedo

Imaginava o segredo

Daquele bornó tão lindo,

E disse de uma vez só:

O que tem nesse bornó?

E Chico falou sorrindo.

Não trago um pote de ouro,

Brilhante, prata ou marfim,

Meu verdadeiro tesouro

Reside dentro de mim.

Não carrego nenhum carma

Nem guardo porte de arma

Feitiço, praga ou magias,

Levo o cheiro da paixão

Da rosa da inspiração

Pra todas as poesias.

Pois nas pontas dessa embira

Carrego nesse bornó,

Saudades da minha Nira

Que ficou em Mossoró.

Nessa vida itinerante

Sem querer, sou relutante

E não sei ficar parado,

Pedalando o mundo inteiro

Por mais que mude o roteiro

Meu cantinho está guardado.

Aqui levo um vestidinho

Da minha eterna princesa,

Perfumado com carinho

E adornado de beleza.

À noite, quando me deito

Forro a cabeça, me ajeito

Pra sentir o cheiro dela,

E no sono mais profundo

Trago Nira p’ o meu mundo

Numa viagem tão bela.

Já falei, caro Miguel

Da minha paixão ausente,

Mas antes de outro cordel

Quero lhe dar um presente.

Francisco se aproximou,

O seu bornó, retirou

E num gesto camarada,

Disse: tome esse bornó

Que eu vou já pra Mossoró

P’ os braços da minha amada.

E partiu cortando o vento

Pedalando na saudade,

E sem descer do assento

Chegou na sua cidade.

Já no Jardim da morada

Avistou que a namorada

Cuidava das plantações,

E ao lado d’ um limoeiro

Um abraço verdadeiro

Juntou os dois corações.