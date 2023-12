Nogueirão recebe vistorias da Vigilância Sanitária e Polícia Militar por renovação de laudos

O Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, recebeu na manhã desta quinta-feira (28), a visita de representantes de duas instituições de importância para o bom funcionamento e utilização de seus espaços, visando o Campeonato Potiguar 2024. Vigilância Sanitária e Polícia Militar, através do BP Choque, de Natal, foram recebidos por membros da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ).

A vistoria da Vigilância Sanitária aconteceu sob fiscalização dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Logo em seguida, a vistoria de segurança do BP Choque foi liderada pelo capitão Costa e acompanhada pelos secretários Coronel Costa, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), e Larissa Maciel, da SEMEJ.

“Consideramos duas vistorias tranquilas em nosso estádio, onde agradecemos mais uma vez a cordialidade da Vigilância Sanitária, bem como a gentileza do capitão Costa para que finalizássemos o ano garantindo a renovação de laudos de suma importância para o estadual que está por vir”, destacou a secretária Larissa Maciel.

Com as novas vistorias, o Nogueirão segue com todos os laudos em exercício. A expectativa é de que a renovação dos laudos da Vigilância Sanitária e Polícia Militar já possam constar na primeira semana de janeiro para a estreia do Potiguar contra o ABC, no Nogueirão. Vale salientar que os laudos do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RN) seguem válidos até maio de 2024.

ALTERNATIVAS PARA 2024

Na última sexta-feira (22), a Prefeitura iniciou a busca por alternativas viáveis e seguras para garantir que o torcedor compareça em maior número para apoiar os times mossoroenses durante o campeonato. O projeto está sendo discutido em conjunto com os clubes de Mossoró. A ideia geral é disponibilizar arquibancadas móveis, modelo já utilizado em grandes estádios no Brasil.