No RN, 4.209 pessoas foram vítimas do Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), divulgado nesta terça-feira (23), o Rio Grande do Norte soma 186. 841 casos positivos, 4.209 óbitos e 65.157 casos suspeitos.

No panorama assistencial, o estado possui 1.102 internados, sendo 661 no serviço público e 441 no serviço privado. Em relação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cerca de 92,3% estão ocupados no SUS, enquanto o sistema privado segue com 100% de ocupação dos leitos.

O índice de distanciamento social está em 47,1%, embora os números não parem de crescer. A plataforma Regula RN, registrava uma fila de 118 pacientes à espera de uma unidade crítica. Entre os 25 hospitais com tratamento para Covid, 22 estão com ocupação de leitos críticos em 100%. Por região, o Seridó está com 100% de ocupação, Oeste com 99% e Metropolitana com 91,1%. Dados são da manhã desta quarta-feira, 24.