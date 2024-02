No primeiro dia de carnaval, mais de 300 motoristas são flagrados dirigindo com excesso de velocidade no RN

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, nesta sexta-feira (09), primeiro dia da Operação Carnaval 2024 no Rio Grande do Norte, 322 motoristas desrespeitando o limite máximo de velocidade e 80 realizando ultrapassagem proibida.

A fiscalização com o emprego do radar fotográfico é realizada em diversos trechos das rodovias federais, após estudo e mapeamento dos pontos críticos onde ocorrem mais acidentes graves e com óbitos. Além da infração de trânsito, o motorista também responderá a processo administrativo para suspensão do direito de dirigir.

A ultrapassagem proibida é uma conduta de altíssimo risco e configura infração gravíssima com penalidade de multa multiplicada por 5 vezes (R$ 1.467,35). Além disso, aplica-se o dobro da multa em caso de reincidência em até 12 meses.

A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas com o objetivo principal de evitar acidentes graves, preservando vidas e contribuindo para um trânsito mais seguro.