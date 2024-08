No Ministério da Educação, Fátima Bezerra defende transformar o hospital Telecila Fontes em hospital universitário

A governadora Fátima Bezerra esteve com o Ministro da Educação, Camilo Santana, para tratar da federalização do Hospital Telecila Fontes, de Caicó. O objetivo é expandir e interiorizar as Escolas Médicas das Universidades Federais, transformando o hospital em centro universitário de formação na área da saúde. A reunião, que aconteceu nesta quarta-feira (07), em Brasília, e contou com a presença do Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz e do diretor da Escola Multicampi de Ciências Médicas – UFRN, George Dantas de Azevedo. Em junho, a proposta de federalização do hospital foi discutida com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), em Arthur Chioro, em Brasília.

Localizado em Caicó e vinculado à rede estadual de saúde desde 2011, o Telecila já funciona, efetivamente, como Unidade de Apoio às Ações Acadêmicas, ofertando atividades de ensino e treinamento em serviço para alunos de formação técnica, graduação e de pós-graduação. Isso porque Caicó é sede da Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN, que reúne os campi de Caicó, Currais Novos e Santa Cruz.