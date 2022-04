No Dia Mundial da Saúde, AAPCMR lembra do diagnóstico precoce do Câncer

O Dia Mundial da Saúde é comemorado todos os anos, no dia 7 de abril. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde. É um momento de refletirmos sobre a prática de hábitos saudáveis, e claro, de políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.

A Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), ressalta, através da sua presidente, Ana Clebea Nogueira, de que é necessário todo um acompanhamento de rastreamento do câncer, possibilitando o diagnóstico precoce e facilitando a cura do enfermo.

“O objetivo hoje é o de chamar a atenção para as prioridades específicas da saúde global. O diagnóstico precoce fornece ao paciente uma chance maior de cura e aumento de sobrevida, visto que possibilita a intervenção antes do desenvolvimento do câncer propriamente dito ou em suas fases iniciais, quando o tratamento é, geralmente, mais efetivo”, comentou.

A AAPCMR possui duas unidades em Mossoró. Uma infantil, localizada na rua Avenida Vingt-un Rosado, n° 156, no bairro Costa e Silva, e uma unidade, adulto, na rua Pedro Velho, n° 112. A AAPCMR ainda conta com o Núcleo de Apoio aos Pacientes Com Câncer do Alto Oeste Potiguar, em Pau dos Ferros.

“Só no ano de 2021 a AAPCMR serviu cerca de 31.500 refeições e albergou 1310 pessoas”, frisou, Ana Clebea Nogueira. A AAPCMR atende todos os pacientes e acompanhantes de forma gratuita. Mas, para se manter são necessárias doações da população, do empresariado e do poder público.

Para realizar a sua doação basta entrar em contato com o telemarketing da instituição, através do número (84) 98899 – 5064.