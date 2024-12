Neymar tem futuro definido pelo Al-Hilal, diz jornal espanhol

CNN Brasil

Em meio a rumores de uma possível saída para o Santos, Neymar será inscrito pelo Al-Hilal para jogar o Campeonato Saudita, de acordo com informação do jornal espanhol “Marca”.

O tablóide espanhol reportou que Neymar ficará com a vaga deixada pelo zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que deve rescindir com o time saudita e “abrir” espaço de inscrição para estrangeiro na competição.

Antes disso, Neymar podia participar apenas de partidas da Champions League da Ásia, único torneio que estava inscrito devido à lesão ligamentar que o afastou do futebol profissional por um ano.

Diante do nome ventilado no Santos, o atacante ainda se recupera de uma lesão que fará ele retornar aos gramados apenas em 2025.

Contudo, a matéria ainda afirma que é improvável Neymar renovar com o Al-Hilal. Vale lembrar que o atual vínculo do brasileiro com o clube saudita é válido até metade de 2025.