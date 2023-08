Neymar tem duas lesões na coxa e só deve estrear pelo Al-Hilal daqui a um mês, diz jornal

De acordo com o “Record”, exames detectaram as duas lesões no músculo femoral da perna direita: uma de grau mais leve, que seria tratada até o fim da semana; e outra de maior complexidade, que demandaria recuperação de cerca de quatro semanas. Ou seja: um mês a partir do início do tratamento. Uma nova atualização sobre as lesões pode vir na próxima semana, quando Neymar deve passar por ressonância magnética.

– A primeira é uma lesão miofascial da parte próxima, com sintomas de grau baixo que deve ser debelada até final da semana. A segunda é uma lesão que afeta a porção distal do tendão, com um edema que rodeia este tendão. A estrutura parece parcialmente afetada – diz o documento que o jornal afirma ter recebido.

O Al-Hilal fez apenas um comunicado oficial sobre a situação física de Neymar, ainda no domingo, quando o jogador participou de uma primeira atividade como atleta do clube. Os sauditas afirmaram que Neymar “participou de sessão de treinamento na academia, dentro do programa de reabilitação pelo qual passa após dores musculares”.