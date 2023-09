Neymar supera Pelé e se torna o maior artilheiro da seleção brasileira nas contas da Fifa

Globo Esporte

Nenhum jogador fez mais gols pela seleção brasileira nas contas da Fifa do que Neymar. O atacante chegou a 79 bolas na rede com a amarelinha, superando assim o Rei Pelé. A marca foi atingida diante da Bolívia, nesta quinta-feira, no Mangueirão, em Belém, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Neymar chegou a perder um pênalti no primeiro tempo da partida, mas, na etapa final, aproveitou boa jogada de Raphinha e Rodrygo e marcou. Na comemoração, ele deu socos no ar, gesto característico de Pelé. E tinha mais. Nos acréscimos, desviou um cruzamento da esquerda e anotou outro.

A entidade máxima do futebol desconsidera partidas contra clubes e combinados. Já nos critérios da CBF (que engloba todos os jogos), Neymar ainda está 16 gols atrás do Rei do Futebol.

Top-5 artilheiros da Seleção nas contas da Fifa Jogador Gols Jogos Média Neymar 79 125 0,62 Pelé 77 91 0,84 Ronaldo 62 98 0,63 Romário 55 70 0,79 Zico 48 71 0,68

Top-5 artilheiros da Seleção nas contas da CBF Jogador Gols Jogos Média Pelé 95 113 0,84 Neymar 79 125 0,62 Ronaldo 67 103 0,65 Zico 66 89 0,74 Romário 56 74 0,76

Neymar havia se igualado a Pelé em gols pela Seleção diante da Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em dezembro de 2022. O feito, porém, acabou ofuscado pela eliminação brasileira nos pênaltis.

Atualmente com 31 anos, Neymar atuou 125 vezes pela Seleção principal, o que dá uma média de 0,62 gol por confronto nos critérios da Fifa. Já Pelé precisou de bem menos tempo para atingir essa marca. O Rei atuou em 91 oportunidades, tendo média de 0,84 gol por jogo.

Na Seleção desde 2010, Neymar marcou seu primeiro gol logo na estreia, em amistoso contra os Estados Unidos. O ano em que ele mais balançou as redes com a amarelinha foi em 2014, quando anotou 15 vezes em 14 partidas.

O adversário que mais sofreu com o craque foi o Japão: nove gols em cinco duelos.

Com a amarelinha, Neymar faturou a Copa das Confederações de 2013 e o Superclássico das Américas em 2011, 2012, 2014 e 2018. O atacante também conquistou o ouro olímpico em 2016, no Rio de Janeiro, mas a competição não entra nas contas de jogos oficiais por ser disputada por equipes sub-23.

Já Pelé tem um currículo bem mais extenso pela Seleção em termos de títulos. O Rei levantou três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), uma Taça do Atlântico (1960), duas Copas Roca (1957 e 1963), três Taças Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968), além da Taça Bernardo O’Higgins (1959).