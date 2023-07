Neymar se reapresenta no PSG, mas é dúvida para amistosos

Durante as férias, Neymar compartilhou vários vídeos de seus treinos físicos e jogos de futevôlei com amigos na sua mansão, em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Nas imagens, ele aparenta não ter problemas de mobilidade no tornozelo.

O PSG, porém, tem cautela em utilizá-lo nos jogos da pré-temporada. O risco de uma lesão muscular também é levado em conta diante do longo tempo de inatividade de Neymar. O brasileiro não joga desde o dia 19 de fevereiro, quando teve sua lesão no tornozelo direito.

O camisa 10 fez uma cirurgia em março, no Catar. Com quase cinco meses sem atuar, Neymar vive o maior período de ausência da carreira. O PSG faz o seu primeiro amistoso de pré-temporada no próximo dia 21, contra o Le Havre, em Possy, no seu novo CT.