Neymar se reapresenta ao Al-Hilal e retoma tratamento

De volta à Arábia Saudita, o atacante Neymar se reapresentou ao Al-Hilal e retomou o tratamento da lesão no joelho esquerdo nas instalações do clube. Nas redes sociais, os sauditas compartilharam imagens do brasileiro.

“Neymar, primeiro dia de sua programação no Al-Hilal”, publicou a equipe no X e no Instagram.

O camisa 10 do Al-Hilal sofreu rompimentos no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho esquerdo. O jogador se lesionou na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai por 2 a 0, em 17 de outubro, no Estádio Centenário, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No início de novembro, Neymar passou por cirurgia no Brasil e, desde então, fazia tratamento da lesão no país.