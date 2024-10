Neymar pode voltar a jogar em outubro e gera expectativa na seleção brasileira

ESPN Brasil

Neymar está próximo de voltar aos gramados. Após romper os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo no duelo entre Uruguai e Brasil de 17 de outubro de 2023, o atacante – e a seleção brasileira – vive a expectativa pelo retorno a uma partida oficial no mesmo outubro – agora de 2024. E desta vez com a camisa do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Sem alarde, pessoas próximas que acompanham detalhadamente cada passo da recuperação do craque projetam uma possível volta para o jogo contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, no próximo dia 21, pela Liga dos Campeões da Ásia.

O retorno ainda depende da decisão técnica de Jorge Jesus, comandante do Al Hilal, e de um aval final do responsável pela cirurgia de Neymar, Rodrigo Lasmar – também médico da seleção brasileira.

A ideia é que Lasmar embarque para a Arábia Saudita nos próximos dias para avaliar Neymar pessoalmente. Com o “ok” do doutor, caberia a Jorge Jesus a decisão final de escalar ou não seu camisa 10 no próximo dia 21.

A situação de Neymar gera expectativa entre os fãs do clube árabe e também na seleção brasileira. Além da avaliação para o retorno do atacante nos próximos dias, Rodrigo Lasmar será o responsável por enviar à CBF um relatório sobre a situação atual do jogador.

Atenta ao caso, a comissão técnica de Dorival Júnior não esconde o desejo de ter o atleta na Data Fifa de novembro – jogos contra Venezuela e Uruguai pela sequência das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Além do desejo de Al Hilal e seleção de terem Neymar de volta, o próprio jogador não esconde das pessoas mais próximas a vontade de estar em campo já no dia 21 e, consequentemente, se tornar uma opção para a seleção nos duelos de novembro.

Para além do jogo contra o Al Ain pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia em 21 de outubro, Neymar ainda poderia participar do jogo entre seu time, o Al Hilal, e o Esteghlal, do Irã, no dia 4 de novembro, pela mesma competição, antes de se apresentar à seleção pra os jogos dos dias 14 e 19 de novembro, respectivamente.

Nas próximas semanas o Al Hilal ainda disputa partidas da liga nacional da Arábia Saudita e da Copa do Rei Saudita, mas Neymar não está à disposição nas competições citadas por conta do limite de inscrição de atletas estrangeiros nas mesmas.

Clima na seleção brasileira

Internamente, Dorival Júnior e sua comissão evitam dar peso à situação de Neymar e só pensam em uma vitória contra o Peru para afastarem a pressão que atinge a seleção brasileira. A ideia é tirar qualquer peso de “salvador da pátria” que uma possível volta do craque em novembro possa ter.

Caso o doutor Rodrigo Lasmar dê o “ok” e Jorge Jesus opte por escalar Neymar no dia 21, Dorival Júnior irá incluí-lo na pré-lista que deve ser entregue à Fifa até o dia 25 deste mês. Do contrário, a seleção buscará seguir sua busca por resultados e tranquilidade até um adiado retorno em 2025.

Entre os jogadores, no entanto, a possível volta do dono cativo da camisa 10 nas próximas semanas é vista com bons olhos e tratada abertamente como algo extremamente positivo.

“O que conversamos é: se o Neymar tiver bem, é impossível que ele não esteja com a gente, e também no clube. Se ele estiver em campo, não tem como não estar no campo. Pra mim é uma referência dentro e fora de campo. Se estiver bem, não tem motivo para não estar aqui”, defendeu o atacante Raphinha, em entrevista exclusiva à ESPN.

Sem Neymar durante o último ano, a seleção brasileira amargou derrotas, uma troca de técnico, a pior campanha de um primeiro turno das eliminatórias e se viu sob desconfiança até para duelos contra os últimos colocados da tabela de classificação.

Na última quinta-feira, a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Chile se tornou a esperança de uma virada de página definitiva na campanha rumo à Copa de 2026. Neste terça, o Brasil entra em campo para encarar o Peru em busca de um novo triunfo que garanta a paz nos bastidores e um clima mais tranquilo para a possível e sonhada volta do seu principal jogador na Data Fifa de novembro.