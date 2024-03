Neymar pai diz já ter ajudado Daniel Alves num ‘primeiro momento’ e que assunto ‘hoje não nos compete mais’

Declaração acontece em meio a especulações da imprensa espanhola de que família de Neymar possa pagar fiança de 1 milhão de euros do ex-jogador.

Por g1

21/03/2024 14h06 Atualizado há 58 minutos

Comunicado do pai de Neymar Jr sobre especulações de que ele pagaria a fiança para que Daniel Alves deixasse a prisão, em 21 de março de 2024. — Foto: Reprodução/ Redes sociais

O pai do jogador Neymar Jr disse nesta quinta-feira (21) que uma ajuda financeira ao ex-jogador Daniel Alves é um assunto “não nos compete mais”.

A afirmação foi feita em meio a especulações da imprensa espanhola de que Neymar pai ajudaria Alves a pagar a fiança de 1 milhão de euros imposta pela Justiça espanhola para que ele seja colocado em liberdade provisória.

Em comunicado divulgado em suas redes sociais, o pai de Neymar Jr confirmou ainda que ele pagou uma indenização à vítima de Daniel Alves imposta pela Justiça no ano passado — o pagamento, no valor de 150 mil euros (cerca de R$ 810 mil), foi o fator que fez os juízes na Espanha atenuarem a pena de Daniel Alves.

Em vez de nove anos de prisão, como pedia o Ministério Público espanhol, a Justiça sentenciou quatro anos e seis meses de prisão.

“Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou”, escreveu Neymar pai.