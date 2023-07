Neymar não sai do banco do PSG contra o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Globo Esporte

O Paris Saint-Germain disputou nesta terça-feira o seu segundo amistoso da pré-temporada 2023/24, contra o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, no Estádio Nagai, em Osaka, no Japão. O atacante Neymar foi relacionado para a partida, mas não saiu do banco de reservas. O resultado do jogo foi empate de 0 a 0.

O PSG foi melhor no primeiro tempo, com mais posse de bola (64% contra 36% do adversário), mais finalizações (6 a 4) e mais chutes certos no gol (4 a 1). Porém, não conseguiu abrir o placar.