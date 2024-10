Neymar está de volta: Al-Hilal vai relacionar o craque para próximo jogo

CNN Brasil

Após um ano sem entrar em campo por conta de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar está de volta. O craque brasileiro será relacionado para a partida do Al-Hilal diante do Al-Ain, pela segunda rodada da Champions League da Ásia, na próxima segunda-feira (21).

A informação é do apresentador Benjamin Back, da CNN Brasil.

O clube comandado por Jorge Jesus joga nesta sexta-feira (18), contra o Al-Fayha, pelo Campeonato Árabe, mas Neymar não está na lista para a partida.

Neymar começará o jogo contra o Al-Ain no banco de reservas. O Al-Hilal é líder tanto na Champions da Ásia quanto no Campeonato Árabe.

Um ano de lesão e polêmicas

Neymar completa um ano afastado dos gramados por conta de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, que aconteceu no dia 17 de outubro de 2023, em jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias.

No período reservado para a recuperação do craque brasileiro, polêmicas extracampo movimentaram os noticiários no período. Relembre a seguir:

Problemas trabalhistas com ex-empregada

Cerca de um mês após a lesão, o craque estampou as manchetes do “Le Parisien” ao ser acusado de trabalho oculto por uma empregada doméstica brasileira.

Ainda conforme a publicação, a profissional anotava seus períodos em um caderno, recebia 15 euros por hora e chegava a quase 70 horas semanais, sem direito a folga. Segundo a matéria, ela não tinha visto nem documentos para trabalhar na França.

Vida amorosa na mídia

No final de novembro de 2023, por meio das redes sociais, Bruna Biancardi e Neymar anunciaram o término da relação, um mês após o nascimento de Mavie, filha do casal.

Entretanto, atualmente, os dois reataram o romance e estão juntos.

Cruzeiro “Ney em alto Mar”

Diante de críticas constantes ao cruzeiro promovido pelo craque, muitos fãs que acompanham o atleta indagaram o período de curtição de Neymar, enquanto ele se recuperava da lesão.

Em contrapartida, o brasileiro apareceu em séries de fotos e vídeos com tratamento em continuidade dentro do cruzeiro.

Forma física em pauta

Em recuperação de lesão, o atacante Neymar, em janeiro de 2024, compareceu ao aniversário do ex-centroavante Romário no final de semana. E a forma física do jogador repercutiu na imprensa internacional.

Em resposta, após uma série de publicações fazendo exercícios, o atacante se manifestou sobre as críticas que recebeu e ainda levantou a camisa: “Treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza, mas gordo? Acho que não. Chupa, haters”, disse o atacante em uma vídeo publicado nas redes sociais.

Polêmica sobre paternidade

Uma mulher húngara, identificada como Gabriella Gaspar, entrou com uma ação contra o atleta ao alegar que o astro da Seleção Brasileira é pai da filha dela, de 10 anos.

Na Justiça, ela pede que Neymar faça um teste de DNA para confirmar a paternidade, além de uma pensão alimentícia de R$ 160 mil. Gabriella teria engravidado em um suposto encontro com Neymar na Bolívia, justamente no período em que ele defendeu o Brasil em um confronto entre os países.

Discussão com famosos nas redes

Nesse meio tempo, Neymar teve problemas com famosos. No caso de maior destaque, o brasileiro rebateu declarações da da atriz Luana Piovani, que criticou o jogador por apoiar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias, chamando-o também de “péssimo exemplo como cidadão, pai, homem, marido e companheiro”.

Na sequência, o craque do futebol saudita teve problemas com o humorista Diogo Defante. O youtuber fez uma postagem nas redes sociais que foi entendida pelo craque brasileiro como uma “indireta”. Por se mostrar contrário ao tema, o brasileiro publicou nas redes sociais uma foto de Defante e detonou o comediante.

“Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa… Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope. Fanfarrão, otário!”, declarou o craque.

Problemas com o Al-Hilal

Recentemente, segundo o jornal espanhol Marca, o Al-Hilal está desconfortável com a postura do brasileiro. Conforme publicado pelo portal, “o incômodo da entidade e da Saudi Pro League – Al-Hilal é um dos quatro times subsidiados pelo fundo público PIF – é grande. Ney teve uma lesão grave, mas o time entende que o retorno já deveria ter chegado e que algumas atitudes fora de campo não têm sido muito profissionais”.