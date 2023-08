Neymar é o terceiro jogador mais bem pago do mundo; veja top 10

Globo Esporte

A revolução que a Arábia Saudita provocou no mercado do futebol mexeu também com o ranking de jogadores mais bem pagos do mundo. O jornal “Le Parisien” atualizou a lista utilizando os salários pagos pelos clubes sauditas, com Neymar, contratado pelo Al Hilal, na terceira posição.

No Al Hilal, Neymar vai receber 320 milhões de euros, entre salários, luvas e acordos comerciais, por um contrato de dois anos. Isso equivale a 160 milhões por ano, atrás apenas de Benzema e Cristiano Ronaldo.

A lista reflete o impacto da Arába Saudita no mercado: dos 10 primeiros, apenas Mbappé e Messi não jogam na liga.