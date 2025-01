Neymar chega ao Brasil para assinar com o Santos

CNN Brasil

Neymar desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira (31) no Catarina Executive Airport, em São Roque, São Paulo. O craque chega para assinar com o Santos um contrato válido até junho.

O novo camisa 10 do Peixe confirmou o pouso em suas redes sociais.

Após o pouso, o atacante já tem alguns compromissos no Brasil. Do aeroporto, a expectativa é de que Neymar vá ao Pacaembu cumprir a sua agenda profissional.

Mais para o final da tarde, o novo camisa 10 do Santos deve ir à Vila Belmiro para ser apresentado oficialmente para a torcida.

Ainda não houve o anúncio oficial do Santos, porém o Presidente Marcelo Teixeira e o próprio Neymar já anunciaram o acordo. O clube soltou apenas um vídeo avisando que o Príncipe, como o jogador é conhecido na Vila, está a caminho.