Ney Lopes: UMA “FOTOGRAFIA” PARA ACORDAR O MUNDO

Ney Lopes

No triste cenário da guerra na Ucrânia um bebé de três meses morreu ontem, 18, ao fim da tarde.

Estava ferido, depois de uma explosão em Mariupol.

Um dia depois, não resistiu.

Os habirtantes da cidade tiveram a ideia de colocar carrinhos e cadeiras de bebé na praça central da cidade.

Uma cadeira por cada criança morta, desde 24 de Fevereiro.

Há uns dias, tinham já morrido 37 crianças.

Agora o número de vítimas triplicou.

A foto acima mostra “à Europa e a todo o mundo”, o cemitério de crianças em que se tornou a Ucrânia, nos últimos 23 dias.

O alerta é dado:

“É preciso agir, agir depressa, agir já. Cada dia que passa, mais crianças vão morrer”.

Hoje, 19 de março, dia do pai, é o 24.º dia de guerra na Ucrânia

“POR TRÁS DA NOTÍCIA”

Artesão – Hoje é também o dia do artesão, uma data significativa.

O artesanato retrata a cultura local e é fonte de empregos e divulgação turística. Merece a prioridade dos governos.

Histórico I – Os presidentes da China e Estados Unidos se encontraram ontem, 18, virtualmente. O chinês, Xi Jinping, disse que os dois países precisam “assumir” as suas “responsabilidades internacionais” e evitarem a guerra.

Histórico II – “Conflitos e antagonismos não beneficiam ninguém. Paz e segurança são os bens pelos quais a comunidade internacional deveria estar mais interessada”, declarou Biden.

China – Os chineses não aceitam a queda do comércio mundial, causada pelo conflito. Isso significa perdas econômicas irrecuperáveis.

Multidão – Praticamente na mesma hora do diálogo do chinês com o americano, o presidente Putin discursou, diante de um estádio de futebol lotado, em comemoração ao oitavo aniversário da anexação da Criméia pela Rússia. Na ocasião, disse o líder russo, que a guerra vai seguir até todos os objetivos serem conquistados

Risco – Onda de covid atinge Europa. Chegará ao Brasil? Especialistas afirmam que apesar da alta cobertura vacinal no país, efeitos de uma nova variante em momento de flexibilização ainda são incertos e causam preocupação.

Marcha – O presidente confirmou presença na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, amanhã, domingo, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

1964 – Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi o nome de uma série de manifestações públicas ocorridas entre 19 de março e 8 de junho de 1964 no Brasil, que antecederam a revolução de 1964.

Esquerda – Os movimentos de esquerda organizam dois eventos de caráter nacional.

No dia 9 de maio, um com o tema “Bolsonaro nunca mais. Contra o aumento do combustível e do gás. Não à fome e ao desemprego”.

E outro no 1.º de maio, que será estilo concentração, no Vale do Anhangabaú, SP.

Fritura- Da jornalista Adriana Fernandes, no “Estadão”: “Bolsonaro frita (Joaquim) Silva e Luna, presidente da Petrobras, num caldo quente feito à base de gasolina”.

Resta saber quanto tempo, o general aguenta no comando da estatal”.

Carta – A cúpula do PSDB entregou ao governador Eduardo Leite carta de dois parágrafos. O texto tenta criar constrangimento para o tucano, que passaria imagem de “ingrato” e “individualista”, caso decida deixar o partido para se filiar ao PSD.

Marisco – A terceira via na eleição presidencial é denominada de marisco. Segundo o refrão, “na briga entre o mar e o rochedo, é o marisco que apanha”.