Ney Lopes: SÃO JOÃO, FESTA DA HUMANIDADE

Ney Lopes

Hoje, 24, Dia de São João, uma das festividades mais conhecida e popular em nosso país. Momento de confraternização tradições e alegrias.

São João Batista, na tradição cristã, anunciou a “boa-nova” (boa notícia) da vinda do Cristo, filho de Deus, salvador da humanidade, que “renovaria todas as coisas”.

Foi ele também que batizou Cristo no rio Jordão”.

O grande folclorista conterrâneo Câmara Cascudo narra, em sua Antologia do Folclore Brasileiro, as origens e crendices em torno da fogueira junina, muito comum no Nordeste:

“Em noite de São João passa-se sobre a fogueira um copo contendo água, mete-se no copo sem que atinja a água um anel de aliança preso por um fio, e fica-se a segurar o fio; tantas são as pancadas dadas pelo anel nas paredes do copo quantos os anos que o experimentador terá de esperar pelo casamento”.

A comemoração está associada ao chamado solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul.

Isso significa o dia mais longo, ou seja, aquele em que por mais horas o Sol está sobre o horizonte, no hemisfério Norte, e o mais curto no hemisfério Sul.

O São João não é comemorado apenas no Brasil.

As festas juninas já eram festejadas antes do período da Idade Média.

Nessa época, o São João era uma forma pagã de prestar homenagens aos deuses da natureza e da fertilidade.

O caráter religioso da festa teve início em Portugal, sendo um grande marco da cultura dos portugueses.

Na Alemanha, várias pessoas dançam ao redor de uma fogueira, jogando flores e ervas para dar as boas-vindas ao verão que chega.

Na Dinamarca, são acesas fogueiras nas praias, fazendo piqueniques e cantando músicas tradicionais culturais do país.

Na Finlândia é cultivado o costume da fogueira no interior das cidades à beira de lagos e rios.

Os franceses também cultuam as fogueiras com grupos de danças e apresentações folclóricas.

A Noruega comemora com comidas típicas uma grande fogueira feita de pedaços de madeiras empilhadas e caixotes.

Na Polônia, a festa é chamada de “noite de verão” e é celebrada com o uso de fantasias inspiradas em piratas.

Na Rússia, a comemoração se caracteriza por crianças jogando flores nos lados, assim como brincadeiras com água.

Na Suécia, o solstício de verão (o dia com mais sol no ano) é festejado com as crianças e os adultos dançando ao redor de um pilar cheio de folhas e flores.

Além disso, a data do São João na Suécia é até mais importante que o Natal.

Lá, alimentos típicos da festa incluem milho, peixe, batatas e morangos.

Salve o São João, realmente uma festa da Humanidade!