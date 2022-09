Ney Lopes: Por trás da notícia

ANÁLISE: “BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA: AINDA HÁ TEMPO!”

Ney Lopes

Hoje, 7, chegamos aos 200 anos da nossa independência, faltando 25 dias para as eleições gerais de 2 de outubro.

Começava em 1822, a história de uma nação que não existia no começo do século XIX.

A difícil tarefa foi a fabricação do povo deste novo país.

Até hoje prevalece o que disse o nosso conterrâneo Câmara Cascudo: “O melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro”.

Somos o quinto país em extensão territorial e o sexto em número de habitantes.

Separação – Na verdade, o Brasil separou-se de Portugal, em 2 de setembro de 1822.

D. Pedro havia viajado à São Paulo e passara a Chefia de estado interinamente para a esposa Leopoldina da Áustria.

Decreto – Na ocasião, chegou ultimato português, ordenando o retorno do príncipe regente à Lisboa.

Leopoldina reuniu o Conselho do Estado e assinou decreto, separando o Brasil oficialmente.

Somente no dia 7, a notícia chega a Dom Pedro, que dá o famoso “grito da independência”.

Políticos – Coube a classe política, em Assembleia Constituinte, definir quem seriam os cidadãos brasileiros.

Foram definidos critérios de igualdade entre os membros da comunidade.

Como tratar os negros?

Como considerar o direito de propriedade?

As primeiras respostas foram dadas pela Constituição outorgada por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824.

Bonifácio – O grande construtor do perfil da Constituição de 1824 foi José Bonifácio de Andrada, o Patriarca da Independencia.

Um cientista, filósofo, poliglota e principalmente um líder político, tornou-se junto a Dom Pedro, o principal obreiro da Independência.

Europa – José Bonifácio era um estudioso, que passou 36 anos na Europa.

Ao retornar ao Brasil, onde 90% da população era analfabeta, ele almejava avanços para o país.

Na elaboração da primeira carta constitucional do país, outorgada em 1824, ele tentou defender a necessidade de abolir a escravatura, de proteger as florestas e os indígenas e de implantar escolas, faculdades e a imprensa nas cidades e nas capitais das províncias.

Defendeu a reforma agrária, a preservação de rios e florestas, a abertura de universidades e a transferência da capital para o centro do país.

Eram ideias muito à frente daquele tempo, que foram sufocadas e não prosperaram. Algumas delas ainda são atuais.

Ingratidão – O inexperiente principe de 23 anos foi ingrato com José Bonifácio. Esperava concentrar mais poderes na Constituição e como isso não ocorreu responsabilizou o Patriarca e o expulsou do país.

Bonifácio se exilou na França e em 1829, anistiado, voltou à política..

Reflexão – A Sociedade Brasileira Pelo Progresso da Ciência divulgou mensagem sobre o bicentenário, na qual recomenda “mais do que comemorar, devemos refletir”.

Sem dúvida, estamos diante de uma verdadeira encruzilhada histórica, cujo desafio será a formação de uma sociedade com menos desequilíbrios, desigualdades e injustiças.

Responsabilidade – A principal reflexão é que dependerá das ações e omissões coletivas, a construção dos rumos do futuro, após as eleições de 2022.

A hora é de dar um balanço, no que se fez ou deixou de fazer e olhar o futuro, para o que falta fazer, ou corrigir.

O bicentenário da Independência transformou-se em palanque eleitoral.

Há inquietações, até da preservação de nossa democracia.

Não se conhece um projeto consistente de futuro nacional.

Infelizmente, o Brasil nos últimos 200 anos se caracterizou pelo excessivo protecionismo e patrimonialismo, o que manteve o maior índice de concentração de renda do planeta.

A responsabilidade de mudança será de cada cidadão, na urna de 2 de outubro.

O futuro dependerá unicamente do voto consciente.

Ainda há tempo!

Olho aberto

Poder da inveja I – Autran Dourado, foi advogado, escritor e jornalista brasileiro. Ocupou a secretaria de imprensa de JK. Nos seus artigos estão histórias impagáveis do ex-presidente.

Poder da inveja II – Uma delas sobre Augusto Frederico Schmidt, poeta e “braço direito de Juscelino. Autran relata que Schmidt foi injustiçado pela razão de ser inteligentíssimo, rico, intelectual, e de grande visão de mundo.

Poder da inveja III – Em momento delicado das relações do Brasil com os EEUU, Schimdt disse a JK: “chegou o momento de você crescer internacionalmente, afirmar-se como um grande estadista. Crie a Operação Pan Americana para integrar a América Latina com a América”. Sucesso total.

Poder da inveja IV – Os americanos vibraram com a ideia aumentaram os investimentos na América Latina, até em empresas estatais como a Petrobras. Schmidt sonhava ser Ministro das Relações Exteriores. Fez o pedido a JK, que não o nomeou.

Poder da inveja V – Indagado por que não nomeara o seu competente assessor, JK declarou: “Porque ele é um homem muito inteligente e brilhante”. No fundo. JK tinha inveja da grandeza, brilho e capacidade dele.

Poder da inveja VI– Ao final, JK nomeou Negrão de Lima e justificou que era por ele ser medíocre, “que é quem na verdade me convém”. A política pune a competência e consagra a mediocridade.

Governadores – Na disputa pelos governos estaduais, o União Brasil lidera em 7 estados; MDB em 4, PSB em 3, PP, PL, PT, Solidariedade e Republicanos em 2, Novo, PSDB e PSD, 1.

Pesquisa – O IPEC constatou que o melhor desempenho nas campanhas é da governadora do RN, Fátima Bezerra, com o apoio de oito em cada dez eleitores, que definem sua gestão como ótima ou boa.

Mérito potiguar – O professor José Dias do Nascimento, da UFRN e de Harvard, foi o único brasileiro integrante de equipe mundial de pesquisadores, que descobriu novo planeta denominado “oceano”, devido ao volume d’água nele existente.

ABC& AMÉRICA – Merece comemoração o “bom momento” do ABC e AMÉRICA, que poderão subir de categoria no campeonato nacional. O RN merece esse destaque, por dispor de um dos melhores estádios do país.

Já ganhou – Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Ibope, diz que a “campanha presidencial acabou. Falta o eleitor pôr o voto na urna”. Não citou o vencedor.