Ney Lopes: NA FESTA DO OSCAR AGRESSÃO EM PLENO PALCO

Ney Lopes

O “Oscar” é a premiação de cinema mais antiga, que está em vigor.

Destina-se a premiar as melhores produções cinematográficas.

Criado em 1927, teve sua primeira cerimônia em 1929, na cidade de Los Angeles.

Atualmente, é um evento extremamente reconhecido e o mais importante de todo o cinema mundial.

Na cerimonia de entrega, na noite de ontem, 27, houve momento inusitado de agressão.

O ator norte-americano Will Smith agrediu Chris Rock, o comediante que apresentava o Oscar , depois do apresentador ter feito uma piada sobre Jada Pinkett-Smith, atriz e esposa de Will Smith.

Chris se referiu a cabeça raspada de Jada, o que ela fez no ano passado por sofrer de alopécia – condição que provoca a queda de cabelo.

Will Smith, que venceu o Oscar pelo papel em “King Richard – Para Além do Jogo”, protagonizou esse momento chocante.

O público pensou, inicialmente, tratar-se de uma piada combinada.

Mas a ferocidade de Will Smith, que já de volta ao seu lugar gritou a Chris Rock “: “Mantém o nome da minha mulher fora da m**** da tua boca'”, deixou claro que se tratava de uma altercação real.

Durante o discurso após receber o Oscar, em lágrimas, o ator pediu desculpa à Academia e aos nomeados, e tentou justificar o seu comportamento, mas sem falar diretamente da agressão.

Já ocorreram momentos curiosos na entrega do premio.

Em 1973, Marlon Brando, vencedor do prêmio de Melhor Ator por “O Poderoso Chefão”, não apareceu para receber a estatueta e enviou uma mulher vestida de índia no seu lugar.

A representante recusou-se a receber a estatueta da Academia, após denunciar maus tratos com índios.

Na década de 80, dois impostores se passaram pelos indicados para receber o Oscar.

Levaram o premio e nunca foram descobertos.

O outro caso, ainda mais grave, aconteceu com o diretor húngaro Ferenc Rofuz.

Um homem cruzou o tapete vermelho, fez fotos e um discurso carregado de emoção se passando por Rofuz.

Saiu aplaudido.

O italiano Roberto Benigni “surtou” em 1999. quando Sophia Loren anunciou que o seu longa “A Vida é Bela” venceu na categoria Melhor Filme Estrangeiro,.

Ele andou por cima das cadeiras e de convidados e beijou desconhecidos até chegar ao palco.

A cena tornou-se memorável.

O veterano Kirk Douglas deixou atriz desconcertada na cerimônia do Oscar em 2011.

Anne Hathaway, que apresentava a premiação ao lado de James Franco, recebeu uma cantada do ator. “O que você vai fazer mais tarde, querida?.

Só saio daqui depois que você aceitar tomar uma bebida comigo“, perguntou ele diante da plateia lotada.

Mesmo com esses fatos inesperados, o Oscar é a festa da premiação dos talentos no cinema.

Tradição que deve ser preservada.