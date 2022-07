Ney Lopes: HOJE, A SAUDADE DO PASSADO EM NATAL

A esquerda jornalista e imortal Vicente Serejo, seguindo médico Dr. Olímpio Maciel e o escritor e médico Jahyr Navarro.

Ney Lopes

Neste sábado, 23, o médico e escritor, 94, Jahyr Navarro lança o seu livro “Lembrando Natal do meu Tempo”, no Themis Bar, na sede do América, na Av. Rodrigues Alves, Tirol, das 13h às 18h.

Os textos narram a Natal dos anos 50 e 60, principalmente.

Era a época em que os carnavais aconteciam no “corso” da avenida Deodoro e nos bailes (alguns começavam na quinta-feira) em vários clubes sociais, sendo os principais o ABC, América, Aero, Assem, Brasil Clube e outros.

Jahyr foi um dos fundadores do bloco carnavalesco “Karfagestes”, que reunia os “melhores partidos” (possíveis namorados) disputados platonicamente pelas moças de Natal.

Depois, foi criado o bloco “Jardim de Infância”, que concorria com o “Karfagestes” essa posição na sociedade natalense.

O autor formou-se em Odontologia, em Recife-PE, no ano de 1953. Ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), concluindo o curso Médico no ano de 1956, com a quinta turma.

Jahyr, em artigos publicados na imprensa local, tem se revelado esmerado cronista, com textos que abordam a memória da capital.

Usando estilo de narração curta e concisa, ele recorda fatos e pessoas da cidade que lhe serviu de berço.

Berilo de Castro, médico e também escritor, considerou Jahyr a “referência do bem… Homem simples, de amizade perdurável, um exemplo de apreciável cidadão”.

Há algum tempo, visitou Natal o então senador do Piauí conhecido como Mão Santa, meu colega no Congresso.

Na ocasião, ele me confessou ter vindo visitar Jahyr, que fora seu colega no curso de aperfeiçoamento em Otorrinolaringologia no Rio de Janeiro.

Mas, fez uma restrição ao amigo potiguar: “o ruim era que Jahyr monopolizava as moças e a gente não tinha com quem namorar”.

Namorador era uma das facetas dele, até encontrar Ana Tereza Paiva, com quem se casou e vive em plena felicidade.

Até hoje, Jahyr Navarro resguarda a sua condição de atleta revelada desde a adolescência, no vôlei e natação.

Ele preserva as caminhadas matinais.

O lançamento do livro “Lembrando Natal do meu Tempo” reunirá os amigos e admiradores.

Será uma oportunidade de muitos lembrarem o passado de Natal, simbolizado na saudade de pessoas ou acontecimentos, que marcaram a vida sentimental de cada um.

Afinal, tem razão o anônimo quando escreveu que “recordar é viver, é reviver escondido na alma tudo o que foi bom outra vez…”.

Sucesso para o amigo Jahyr Navarro, é o que desejo.