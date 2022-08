Ney Lopes: ANÁLISE: “JÔ SOARES E SUAS FRASES”

Ney Lopes

Jô Soares, ontem falecido, associava o humor a frases inteligentes.

Com bagagem intelectual expressiva, relatava o cotidiano com personagens exóticas, que retratavam a realidade.

Eis a seguir algumas frases dele:

“A comissão faz o ladrão”;

“É bem melhor pensar sem falar do que falar sem pensar”;

“No Brasil, quando o feriado é religioso, até ateu comemora”;

“O maior erro dos “espertos” é achar que podem fazer todos de otários”;

“Eu sofri a dor que é o pesadelo de todo pai, a inversão da ordem natural das coisas: perda de um filho”.

“Não é necessário mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Mas não minta para quem te escuta e nem decepcione os olhos de quem te admira”;

“Eu torço pela felicidade dos outros. Gente feliz não enche o saco”.

O que se observa na política brasileira atual, de parte a parte, lembra aquele personagem de Jô Soares, que voltava à consciência, após anos em coma e ouvia as notícias contadas pelas pessoas.

Atônito, ele não acreditava no que ouvia e optava para continuar inconsciente, exclamando “tira o tubo”, como forma de fugir da realidade

Qualquer semelhança com o RN de hoje é mera coincidência….

Olho aberto

Honra ao mérito – O seridoense e consagrado artista visual Mocó é o primeiro potiguar a expor os seus quadros no Museu do Oscar, em Los Angeles.

Ney Jr, que foi seu grande amigo, se vivo, estaria aplaudindo.

Agora RN – Oportuno e lúcido o editorial deste jornal AGORA RN (“Vazio de ideias”), ao analisar a falta de propostas concretas e objetivas no processo eleitoral do estado.

A fartura é de agressões, ou relatos de uso do dinheiro público para credenciar candidaturas. Uma lástima!

Sucesso – O livro do amigo e conselheiro do TC-RN, Manoel de Brito, lançado recentemente, é um depoimento de alto nível e contribui para a história política do RN.

O autor está de parabéns.

Por motivo superior, não fui a noite de autógrafos. ´

Governo avança – Técnicos do governo federal estão em reuniões sucessivas, visando dois objetivos, em curto prazo: isenção do imposto de renda para contribuintes que ganham até quatro salários mínimos e a permanência do Auxílio Brasil em R$ 600.

Falta item importante: atualizar a tabela do II dos assalariados.

Outro objetivo – Outra meta seria a taxação de lucros e dividendos para os 60 mil mais ricos do país.

O Brasil é o único país de mercado aberto no mundo, que isenta esse tipo de renda.

Parabéns – Bolsonaro parabeniza Petrobras por redução do diesel e atribui decisão a novo presidente.

Rachadura – O meio empresarial brasileiro assume posições diversas sobre as urnas eletrônicas.

Josué Gomes da Silva, presidente da FIESP, defende as urnas e diz que o Brasil deveria estar discutindo agenda de desenvolvimento.