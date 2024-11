Ney Franco é anunciado como técnico do ABC para 2025

Ney Franco será o técnico do ABC na temporada 2025. O anúncio oficial foi feito no início da tarde desta sexta-feira.

Na carreira, o treinador foi campeão da Copa do Brasil de 2006 no comando do Flamengo. Com a seleção brasileira sub-20, ele venceu o Sul-Americano e o Mundial.

No Coritiba, em 2010, foi campeão do Paranaense e da Série B do Brasileiro. O último título conquistado por Franco foi a Copa Sul-Americana de 2012 pelo São Paulo.

O treinador também foi campeão mineiro pelo Ipatinga no início da carreira, em 2005, e passou por clubes como VItória, Sport, Goiás, Chapecoense, Cruzeiro e CSA.

A passagem recente pelo Joinville durou apenas sete jogos na Copa Santa Catarina – foram cinco empates e duas derrotas.