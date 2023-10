Netanyahu diz que guerra com Hamas em Gaza levará tempo e promete retaliação israelense: ‘Dia negro’

“Vamos nos vingar deste dia sombrio que trouxeram ao Estado de Israel e aos seus cidadãos. Transformaremos em ruínas as cidades onde o Hamas opera. Digo ao povo de Gaza para sair imediatamente porque agiremos em todos os lugares e com todas as nossas forças”, enfatizou. “Esta guerra levará tempo e será difícil. Dias difíceis ainda estão por vir. Mas posso garantir uma coisa: com a ajuda de Deus e com a ajuda da união de todas as forças, com a ajuda da nossa fé na eternidade de Israel, venceremos”, concluiu o primeiro-ministro.

Na manhã deste sábado (7), Israel foi atingido por um ataque de foguetes sem precedentes vindo da Faixa de Gaza.

A assessoria de imprensa do Exército israelense informou que mais de 3 mil foguetes foram lançados em todo o país.

Além disso, dezenas de palestinos armados infiltraram-se nas zonas fronteiriças no sul de Israel. Os militares israelenses estão tentando recuperar as áreas povoadas.

O braço militar do movimento palestino Hamas anunciou no sábado a Operação Al-Aqsa Flood contra Israel.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram o lançamento da Operação Espadas de Ferro contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Em discurso à nação mais cedo, Netanyahu disse que Israel está em estado de guerra e disse que ordenou uma mobilização generalizada de reservas.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, em uma reunião de emergência com vários oficiais, enfatizou o direito do povo palestino à autodefesa contra as tropas e os colonos israelenses.