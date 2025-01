Netanyahu disse que não haverá cessar-fogo até Israel receber lista de reféns a serem libertados pelo Hamas

Israel não vai prosseguir com o cessar-fogo em Gaza até receber uma lista dos 33 reféns que serão libertados pelo Hamas na primeira fase do acordo que entra em vigor neste domingo (19), disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, horas antes da entrada em vigor do pacto.

“Não avançaremos com o acordo até recebermos a lista de reféns que serão libertados, conforme acordado. Israel não tolerará violações do acordo. A única responsabilidade é do Hamas”, disse Netanyahu em nota neste sábado (18).

Em um pronunciamento também neste sábado, Netanyahu disse que o acordo de devolução de reféns foi feito em cooperação em conjunto com as administrações Biden e Trump (que assumirá a Presidência no dia 20, mas também mandou representantes ao Oriente Médio), dos EUA.

Ele disse também que a primeira fase do acordo envolve um cessar-fogo temporário, e que tanto Trump quanto Biden concordaram com o direito de Israel de retomar os combates caso a segunda fase do acordo não dê resultados — e que, caso isso ocorra, Israel o fará de formas “novas e mais vigorosas”.

Aprovação oficial

O governo de Israel só aprovou oficialmente o de cessar-fogo na sexta-feira (17). Horas antes de sua entrada em vigor, os ataques . Faixa de Gaza prosseguem. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, bombardeios israelenses deixaram 88 mortos na sexta.

A aprovação foi um desafio para Netanyahu dentro de seu próprio governo. Membros linha-dura pressionaram o premiê contra o cessar-fogo.