NESTE NOVO ANO, O QUE DEVO FAZER? – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Neste ano, devo encontrar inspiração, renovação e reflexão, lendo e praticando a boa e santa palavra de Deus. Eis alguns versículos para lembrá-lo de que a busca espiritual é o dínamo para enfrentar os desafios que o novo ano traz, assim como a motivação correta para alcançar os desafios deste ano novo que se aproxima. Eis algumas passagens bíblicas poderosas e esperança, gratidão e confiança em Deus.

Saber esperar – Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão. (Isaías 40:31)

Aprender fazer o bem – Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos; digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo.

Mas agora vos gloriais em vossas presunções; toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. (Tiago 4:13-17)

Confiar – Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia. (Salmos 34:8)

Corrigir os erros – Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. (Hebreus 12:10,11)

Acreditar – Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. (Jeremias 29:11)

Andar nas leis do Eterno – Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.

E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. (Ezequiel 36:25-27)

Revestir do amor – E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.

Dominar o coração e ser agradecido – E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos. (Colossenses 3:14,15)

Prosseguir na caminhada – Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.

Esquecer o que ficou para trás – Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim,

Ficar na presença do eterno – Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. (Salmos 51:10,11)

Não ser ansioso – Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. (Filipenses 4:6)

Fazer do Senhor o seu porto seguro – Descansa no Senhor, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. (Salmos 37:7)

Ter certeza de que Deus luta por mim – pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. (Deuteronômio 20:4)

Consagrarei tudo ao Senhor – Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. (Provérbios 16:3)

Bem, devemos ter em mente que ano novo é: esperança, renovação e mudança. Certamente todos nós temos grandes expectativas no ano que nasce, pois, é a partir deste que prometemos abandonar, criar ou mesmo fazer mudanças em nossas vidas. É como se fosse uma nova oportunidade para viver uma vida melhor e cheia de graça. Aproveite e viva!

Portanto, o ano novo é um convite à mudança, a novas realizações, a união e a paz, e principalmente, o momento certo para agradecer ao Rei universal pelo dom de estar vivo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo