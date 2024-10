Neste domingo a canonização de José Allamano

Silvonei José – Vatican News

Em vista das canonizações deste domingo, foi realizado nesta manhã de sábado na Sala de imprensa da Santa Sé um encontro com os jornalistas. Sobre a beatificação de José Allamano, fundador dos missionários e missionárias da Consolata, eis o que o arcebispo de Manaus e presidente do Conselho Indigenista Missionário, cardeal Leonardo Steiner disse a Silvonei José.

Também presentes na Sala de Imprensa, o bispo de Roraima e presidente da rede Eclesial Pan-Amazônica, dom Evaristo Spengler.

Ainda presente no encontro Madre Lucia Bortolomasi, M.C., superiora geral da Irmã Missionárias da Consolata desde 2023, e o Padre James Bhola Lengarin, I.M.C., superior geral dos Missionários da Consolata.

Cardeal Leonardo Steiner com Silvonei José

Na Sala de Imprensa vaticana também estava presente Júlio Ye’kwana, presidente da Associção Wanasseduume Ye’kwana (Seduunme) e líder indígena do território Yanomami no Estado de Roraima:

O milagre da canonização

O milagre atribuído à intercessão do Bem-aventurado Allamano ocorreu na floresta amazônica brasileira, no estado de Roraima, onde Sorino, um homem da etnia Yanomami, foi atacado por uma onça que feriu gravemente a sua cabeça, abrindo-lhe a caixa craniana; era 7 de fevereiro de 1996, o primeiro dia da novena ao Bem-aventurado Allamano.

Transportado para o Hospital de Boa Vista, socorrido pelas Missionárias da Consolata, que nunca deixaram de pedir sua recuperação por intercessão do Pai Fundador, Sorino recuperou milagrosamente a saúde em poucos meses e ainda hoje vive em sua comunidade indígena.

O processo diocesano para analisar o suposto milagre foi realizado em março de 2021 em Boa Vista, enquanto o processo do Dicastério para as Causas dos Santos foi concluído em 23 de maio de 2024, com a aprovação do decreto que reconheceu o milagre.

É um momento muito significativo para toda a família Consolata, composta por Padres, Irmãos, Irmãs, Leigos e Leigas.

Em uma mensagem, os Superiores Gerais dos dois Institutos, o Padre James Lengarin, IMC, e a Madre Lucia Bortolomasi, MC, escreveram:

“Sua canonização é para todos nós um imenso presente que nos convida a ouvi-lo para aproveitar cada vez mais a riqueza de sua santidade. Que nossos olhos e corações estejam fixos em nosso Fundador para ouvi-lo e olhar para sua santidade, que nos estimula a continuar sua missão de maneira séria e profunda”.

Colaboração Stefania Raspo e Jaime C. Patias