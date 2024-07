Neoenergia Cosern investirá R$ 650 milhões em Mossoró e região

A Neoenergia Cosern divulgou hoje (17) um investimento acima de R$ 650 milhões para Mossoró e outros 61 municípios da região Oeste potiguar entre 2024 e 2027.

Esse valor integra o mais amplo Plano de Investimentos já realizado pela empresa e engloba projetos de ampliação, modernização e fortalecimento do sistema elétrico nessa área, que se destaca como uma das regiões mais dinâmicas economicamente no Rio Grande do Norte, com destaque para a fruticultura irrigada, indústria cimenteira, petróleo e gás, mineração, serviços e turismo.

Durante o mesmo período, em todo o estado, a Neoenergia Cosern planeja investir R$ 2,1 bilhões para impulsionar o desenvolvimento econômico e social potiguar. Esse montante representa um acréscimo de 18% em relação ao período anterior de quatro anos.

Projetos de Investimento

Na região Oeste, o município de Upanema será beneficiado com uma nova Subestação Elétrica, elevando para 22 o número de centrais de distribuição de energia na área. A Neoenergia Cosern também irá implantar e operar 34 quilômetros de linhas de distribuição em alta tensão (69.000 volts) conectando Mossoró às comunidades da Maísa e da Gangorra, além de mais 43 quilômetros ligando São Miguel do Oeste a Pau dos Ferros.

“Através dos investimentos históricos anunciados hoje, estamos criando as condições necessárias para atrair novas indústrias, gerar mais empregos e renda na região. A fruticultura irrigada, as empresas de petróleo, gás e cimento, os parques eólicos, a indústria salineira e o turismo desta região poderão contar com a Neoenergia Cosern para seu desenvolvimento nos próximos anos”, declarou Fabiana Lopes, diretora-presidente da Neoenergia Cosern.