Neoenergia Cosern é reconhecida como a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil

COSERN A Neoenergia Cosern foi reconhecida como a ‘Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil’ na noite de quinta-feira (27) pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). A concessionária potiguar também recebeu os troféus de Melhor Distribuidora do Nordeste e de Melhor Gestão Operacional do Brasil na avaliação dos clientes. A empresa foi destaque em Qualidade da Gestão, obtendo o segundo lugar da categoria em âmbito nacional.

A premiação da Abradee é uma das mais importantes do setor elétrico brasileiro e incentiva as melhores práticas entre as distribuidoras do país, que são divididas em duas categorias: abaixo e acima de 500 mil consumidores. A Neoenergia Cosern tem aproximadamente 1,6 milhão de clientes. A cerimônia de premiação aconteceu no Clube Naval de Brasília (DF).

“Nós já havíamos sido reconhecidos quatro vezes como a Melhor do Nordeste e agora chegou a vez de se orgulhar muito em ser a Melhor do Brasil. Todos esses troféus representam um reconhecimento ao esforço e à dedicação diária do nosso time de colaboradores para levar energia de qualidade ao Rio Grande do Norte”, comemora Fabiana Lopes, diretora-presidente da Neoenergia Cosern.

Além de Fabiana Lopes, representaram a Neoenergia Cosern na cerimônia, em Brasília, os superintendentes Técnico, Osvaldo Tavares; de Operações, Luiz José Queiroz; de Relacionamento com Clientes, Júlio Giraldi; além de colaboradores da empresa. No Rio Grande do Norte, o time acompanhou o evento no auditório do Edifício-Sede , em Natal, e nos escritórios espalhados pelo estado. A Neoenergia Cosern foi finalista em 22 das 25 edições do Prêmio Abradee e já recebeu 14 reconhecimentos máximos nas seguintes categorias: – Melhor do Brasil, em 2023; – Melhor Gestão Econômico-Financeira(2001, 2010, 2011, 2014 e 2015); – Melhor Distribuidora da Região Nordeste (2001, 2003, 2005, 2019 e 2023); – Melhor Evolução do Desempenho (2000); – Melhor Gestão Operacional (2022 e 2023).