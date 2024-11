Neoenergia Cosern abre seleção para curso gratuito de eletricistas em Natal

Inscrições gratuitas podem ser feitas por pessoas a partir dos 18 anos na internet. Curso vai acontecer em Natal.

Por g1 RN

05/11/2024 12h24 Atualizado há 58 minutos

Neoenergia Cosern abre seleção para curso gratuito de eletricistas em Natal — Foto: Divulgação/Cosern

A companhia de distribuição de energia Neoenergia Cosern abre inscrições, na próxima quinta-feira (7), para seleção de uma nova turma para formação de eletricistas. São oferecidas 27 vagas no curso gratuito, que terá duração de seis meses.

As aulas teóricas e práticas serão ministradas no Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RN), em Natal.

As inscrições serão feitas no site do Portal do Aluno do Senai-RN até o próximo sábado (9), ou quando o número de inscritos chegar a 300.

A carga horária do curso é de 540 horas e as aulas deverão começar em fevereiro de 2025, no período noturno.

Segundo a Neoenergia, o curso de Eletricista de Rede de Distribuição oferece capacitação profissional gratuita contribuindo com a qualificação e o ingresso no mercado de trabalho.

Podem participar candidatas e candidatos acima de 18 anos, com Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C ou D.

Após a conclusão do curso, alunas e alunos podem trabalhar como eletricistas no mercado de trabalho ou serem contratada(o)s para vagas na Neoenergia.

Dos mais de 4,4 mil eletricistas formados pela instituição, cerca de 3,3 mil já foram contratados para atuarem no grupo Neoenergia.